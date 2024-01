Ursula Corberó estuvo a punto de no rodar ‘El cuerpo en llamas’ y este fue el motivo

Restan poco más de 48 horas para que la XI edición de los Premios Feroz dé el pistoletazo de salida en el Palacio Vistalegre de Madrid, evento organizado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) en honor a las mejores producciones e interpretaciones de la pequeña y la gran pantalla patria del año anterior. Una fiesta muy esperada en la que el talento, el glamour y los rostros más populares del panorama actoral y artístico nacional se dan cita y que este 2024 integrará una gran novedad: el público general podrá asistir al evento por primera vez desde su creación. Será entonces cuando veamos competir las obras más potentes de la pasada temporada entre las que las favoritas son la serie La Mesías, dirigida por Los Javis, la película de J.A Bayona La sociedad de la nieve, así como El cuerpo en llamas y sus dos grandes estrellas: Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez, ambos nominados como protagonistas.

Rosa Peral, 'el personaje más difícil' de la carrera de Úrsula

Además de Quim, que no hace más que encadenar éxitos profesionales, Úrsula, que el próximo viernes 26 de enero competirá con Lola Dueñas, Macarena García y Ana Rujas por La Mesías y con Esperanza Pedreño por Poquita fe en la ceremonia de los Feroz, es la intérprete del momento. Su papel de Rosa Peral en la ficción de Netflix, que también opta al galardón por mejor serie dramática, mejor guion de una serie y mejor actor de reparto de una serie para José Manuel Poga, le ha brindado grandes alegrías, como el Premio Ondas con el que se alzó en el Gran Teatre Liceu de Barcelona el pasado 22 de noviembre y que se dedicó orgullosa a sí misma "por ser tan trabajadora, tan valiente". Pero llegar a la cima no ha sido tarea fácil e incluso estuvo a punto de declinar la oferta: "Estuve a punto de decir que no a este personaje", confesó aquel día sobre el escenario. Aunque en su aplaudido discurso no ahondó más en ese aspecto, sí lo hizo meses atrás, durante una entrevista ofrecida al pódcast La Script, donde confesó que había vivido este rodaje de seis meses de duración como "un proyecto muy delicado" y especialmente duro.

"Fue muy intenso, pero yo fui muy consciente desde el principio que lo que yo tenía que hacer para poder crear el personaje era separarme radicalmente del personaje real, sino yo sentía que lo iba a pasar mal", expresó: "Ha sido un tema desde el principio para mí porque, aunque cuando me llegó esto evidentemente me cautivó el personaje, y pensé que era una bomba, muy difícil, te diría que es el personaje más difícil que he hecho en mi vida, a la vez, como actriz, dije '¡guau! Este reto puede ser un aprendizaje maravilloso'". Unas palabras que cobraron todavía más sentido durante su charla con Ibai Llanos, a quien confesó el motivo por el que pudo no haber protagonizado la serie.

La lista al completo de los nominados a los Premios Feroz 2024

El motivo por el que estuvo cerca de declinar el papel

Tal y como reflexionó en su charla con Ibai, la propuesta le llegó a través de la plataforma de streaming y fue entonces cuando leyó tres capítulos: "Flipé porque yo no conocía el caso, que es real y es una movida. Pensé que o podía salir muy bien o que podíamos caer en lo amarillista y en la sexualización del personaje y yo no quería formar parte de algo así. Pero acepté porque los retos me gustan", apuntó. Una decisión de la que ahora no puede estar más feliz y que puede hacerla merecedora de un nuevo laurel en su vitrina de premios.

Úrsula Corberó habla por primera vez de la enfermedad por la que le hacían bullying en el colegio

Amaia Romero entra por la puerta grande al mundo de la interpretación con su nominación a los premios Feroz