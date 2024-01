Úrsula Corberó rescata la tendencia más temida de los 2000 con su último look en Miami

Úrsula Corberó está viviendo una etapa estupenda en todos los sentidos: dio el cierre a 2023 con un triunfo en los Premios Ondas por la serie Cuerpo en llamas, está de lo más enamorada y se encuentra a punto de lanzar una nueva película en Netflix. Después de pasar unas dulces vacaciones en Punta del Este con Chino Darín, su pareja desde hace aproximadamente siete años, la actriz ha vuelto al trabajo para promocionar una emocionante película llamada Lift, un filme de acción que podremos a partir del 12 de enero y en el que la española interpreta a Camila, una conductora experta en persecuciones que, junto a Cyrus (Kevin Hart), planifica un robo millonario.

Está claro que hacer el rol de una ladrona profesional no le ha supuesto un reto si consideramos que saltó a la fama internacionalmente interpretando a Tokio en La casa de papel, y así se lo ha transmitido a los medios de comunicación latinos en Estados Unidos que la han entrevistado este viernes. Úrsula ha terminado la semana con un maratón de compromisos laborales que le han llevado de plató en plató sin pausa, para el cual tendría que escoger un look que no solo fuese estiloso sino también, confortable. Lo que no esperábamos es que la intérprete encontrase esa comodidad en un conjunto de vestido con leggings, combinación casi prohibida para las prescriptoras de moda. Por si fuera poco, la actriz ha rematado el look con unas sandalias de tacón de PVC.

Una vez descendieron las temperaturas, las medias comenzaron a despuntar como accesorio de moda para las chicas enamoradas de las minifaldas y los vestidos cortos, pero estas, sean tupidas o de cristal, se diferencian mucho de las mallas largas que luce en la imagen la nacida en Cataluña. Solo tenemos que retroceder 20 años para recordar esa época en la que llevar leggings (en lugar de medias) era la norma y hasta se admitía el uso de pantalones vaqueros debajo de nuestros vestidos de fiesta. Por suerte, esos tiempos han pasado y ni siquiera el temido y agresivo retorno de la estética Y2K por parte de la generación Z ha podido traer de vuelta esta tendencia en concreto. Aun así, motivada por su estilista, la transgresora Mimi Cutrell, ella se ha animado a probarla.

El estilismo total white pertenece a la colección Primavera/Verano 2024 de Blumarine, presentada en Milan Fashion Week el pasado mes de septiembre. Con la llegada del joven diseñador Nicola Brognano a la firma italiana hace tan solo cuatro años, esta se consolidó entre la generación Z por su estética dosmilera, con creaciones que aluden al símbolo de la mariposa o se componen de minifaldas, tops cortos, tejidos transparentes, entre otros elementos característicos de la moda Y2K. Pocas semanas después del desfile, se anunció la salida del director creativo, que será sustituido por Walter Chiapponi esta próxima temporda con la idea de dar un giro a Blumarine.

Su estilo dosmilero, a contracorriente de las tendencias

¿Acaso es el fin del estilo de los 2000? Tiene tantos detractores como amantes, pero lo cierto es que, con el auge del lujo silencioso, este derroche de sensualidad tiene fecha de caducidad, al menos por lo pronto. Eso sí, a quienes les fascina la estética Y2K en todas sus versiones, como es el caso de Úrsula, no existe quien las convenza de lo contrario. Seguirán apostando por las tendencias más arriesgadas e incluso llegarán a llevarlas con elegancia, aunque esto no es tarea fácil.