Úrsula Corberó sorprende en una boda con su look de invitada 'pin up' nada convencional

El estilo de la actriz de La casa de papel no entiende de clasicismo ni discreción. Si algo ha demostrado Úrsula Corberó durante los últimos años, es que en su armario siempre hay espacio para innovar con looks llamativos, arriesgados, y sobre todo, con una personalidad muy definida. Una filosofía que parece aplicar también cuando se trata de construir un estilismo de invitada: la intérprete ha asistido estos días a una boda en Ibiza, y para la ocasión, se ha decantado por un atuendo que rompe totalmente con lo común. Un conjunto inspiración pin up en el que las flores son las auténticas protagonistas.

La catalana no ha querido perderse el enlace de los fotógrafos Virginia Sancho y Txema Yeste, así que se trasladó hasta la isla balear junto a su pareja, el argentino Chino Darín. Una boda de día para la que escogió un vestido midi entallado en color azul, con laterales fruncidos, de tirantes anchos y cuello alto adornado por un broche de rosas de tela en 3D, una de las microtendencias clave de esta temporada.

Se trata de una pieza firmada por el sello de origen polaco Magda Butrym (1.445 euros), uno de los favoritos de celebrities como Sofia Richie o Hailey Bieber. Las rosas rojas que adornan el vestido iban totalmente en consonancia con las originales sandalias de Loewe, cuyo tacón de diez centímetros emula la forma de un tallo y termina en esta flor (1.300 euros). Para crear su look confió en una de las estilistas españolas con más proyección, Helena Tejedor, quien trabaja con casas de moda como Coperni o Casablanca.