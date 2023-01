Este es el vestido más atrevido (y bonito) con el que hemos visto hasta ahora a Úrsula Corberó

Pasadas las navidades, podría pensarse que las tendencias propias de la época festiva iban a quedarse ahí, relegadas al fondo del armario hasta la próxima temporada. Sin embargo, nada más lejos de la realidad porque si hacemos caso a las celebrities, ellas siguen apostando por el brillo y sobre todo, por el encaje. La última en hacerlo ha sido Úrsula Corberó, que ha lucido uno de los vestidos más bonitos y, por qué no decirlo, atrevidos, hasta ahora. Y eso que la actriz es una de las que más arriesgan con sus looks, pero este sin duda, nos ha dejado con ganas de querer uno igual. Aunque no tengamos ninguna fiesta o evento a la vista.

Se trata de un vestidazo en color blanco con flores de encaje bordadas y sin mangas que la actriz ha lucido en una de sus últimas publicaciones en redes sociales. Una pieza de corte midi que, como característica principal, cuenta con la tendencia cut out en el escote y detalles de adornos florales. Un look atrevido y diferente, firmado por Coperni e ideado por su estilista de cabecera, Helena Tejedor. No solo nos gusta el vestido en sí, sino que además nos encanta la idea de apostar por un encaje en un color diferente al negro, que aunque queda muy bien y es elegante, no es el único perfecto para este tejido.

Y como todo gran look que se precie, la elección de los accesorios no se puede dejar al azar. Por eso, tanto su estilista como Úrsula Corberó optaron por combinar el vestido con un bolso de asa corta con animal print, también de Coperni. En concreto, un estampado de cebra, ideal para ir acorde con el resto del look, que completó con unos botines negros con taconazo y con su manicura en el mismo color. Porque sí, la actriz no ha dejado su beauty look en manos de cualquiera, sino que se ha puesto en las manos del maquillador y peluquero, Iván Gómez para crear estas fotos tan bonitas. Él se ha decantado por un semirecogido con un moño alto y dos mechones sueltos sobre su rostro, un peinado con el que ya la hemos visto en otras ocasiones y al que ha sumado un maquillaje con unos labios bastante marcados.