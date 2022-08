La reacción de Chino Darín al pasado más sexy de Úrsula Corberó

Úrsula Corberó y Chino Darín forman una de las parejas más atractivas del cine y la televisión. Se conocieron en 2015 y desde entonces no se han separado, apoyándose y celebrando cada uno de sus diversos logros profesionales. Ahora se encuentran de vacaciones en Ibiza y sus fotos reflejan lo enamorados que están. La actriz, que acaba de cumplir 33 años, ha compartido un posado muy sexy que ha dejado con la boca abierta a sus seguidores, pero, sobre todo, a su novio. "Toy saladita", ha escrito junto a esta sugerente imagen en la que aparece disfrutando de una saludable ensalada y un plato de pasta. Darín, al verla, ha exclamado: "Tas rica".

Los actores están viviendo una etapa muy dulce y se resisten a decir adiós al verano. Han salido juntos a navegar y han aprovechado a bañarse en el Mediterráneo. Úrsula ha encontrado en el hijo de Ricardo Darín a su gran amor, y viceversa. De hecho, el actor argentino, de 33 años, se refiere a la actriz como su mujer. "Lo que más me gusta de España es mi mujer. A mi mujer le está yendo increíble porque se ha hecho unos currazos impresionantes", dijo en la pasada edición de los Premios Platino.

Gracias a La casa de papel, la serie que se ve en todo el mundo gracias a Netflix, se ha convertido en una estrella internacional con más de 23 millones de seguidores en Instagram. "Cuando le dije a mi madre que quería ser actriz, yo era muy pequeña; en ese momento ella era florista y mi padre, carpintero... y ella me decía: 'Cariño, pero es que yo no sé qué hacer, no sé cuál es el siguiente paso'", recordó en ¡HOLA! al hacer balance de su carrera. Su vida ha cambiado radicalmente desde que se dio a conocer en 2008 con la serie Física o química, de Antena 3. El personaje de Tokio ha marcado un antes y un después en su vida, pero considera que el éxito no le ha llegado de golpe sino "de una manera muy ordenada". "Trabajar desde pequeña me ha hecho ser disciplinada, y eso hace que, si te van llegando las cosas poco a poco, las recibas con mucha más normalidad", explicó en la revista.

Antes de enamorarse de Chino Darín, Úrsula Corberó estuvo saliendo con Andrés Velencoso. En una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2015 aseguraba que su intención era ser madre joven, sin embargo, con su agenda de trabajo sabía que sería imposible. "Las cosas llegan cuando tienen que llegar", matizó. El actor argentino, por su parte, dijo en 2017 que siempre había soñado con tener hijos. "Quiero ser papá desde que soy hijo. Porque la pasé muy bien en mi familia", comentó en el diario Clarín. "Me hubiera gustado tener con mi hijo la misma diferencia que tengo con mi madre (21 años). Pero pasó el tiempo, así que ahora puedo esperar. No tengo planes de ser papá por ahora", zanjó.