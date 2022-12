Hailey Bieber y Úrsula Corberó coinciden con el 'little black dress' más bonito de estas fiestas

¿Te ha pasado alguna vez el ir a un evento con el mismo vestido que otra invitada? Si no es así, estás de suerte porque, aunque las prendas son infinitas, al final coincidir con el mismo look es más fácil de lo que parece. Es lo que les ha pasado a Hailey Bieber y Úrsula Corberó, que han lucido el mismo Little Black Dress, pero afortunadamente, en distintas fiestas. La modelo acudía hace un par de días como embajadora de Tifanny & Co. a la celebración que la firma de joyería organizaba en Miami, y por su parte, la actriz española, aunque también estaba en la misma ciudad, estaba invitada a la conmemoración (y reedición) del 30 aniversario de Sex, el libro de Madonna.

El vestido en cuestión, estaba firmado por Anthony Vaccarello para la colección de otoño 2022 de Saint Laurent, y se trataba de un diseño muy bonito que tenía como detalle particular un drapeado en la cadera con una flor delante y una cola trasera. Y, aunque cada una ha contado con su propia estilista (Úrsula Corberó con Helena Tejedor y Hailey Bieber con Dani Michelle), las dos se han decantado por este LBD, lo que nos confirma una vez más, que el minivestido negro está más de vuelta que nunca y ¡justo a tiempo para lucirlo en todos los eventos navideños!

Úrsula Corberó, entre las amigas de Madonna

La actriz conoció a la estrella del pop en un vuelo a Madrid y parece que, desde entonces, se han hecho amigas. Tanto es así, que Úrsula Corberó ha querido compartir con todos su seguidores, una foto en la que sale con Madonna, y a la que ha titulado con un "Te quiero Madonna🫶🏻". Úrsula ha confiado en Iván Gómez para crear un peinado muy bonito, un moño alto y despeinado con flequillo recto, y por su parte, la cantante también se ha recogido con dos moños trenzados y mechones sueltos, también en forma de trenza, a cada lado. Está claro que la actriz española está imparable y su presencia es de lo más solicitado en todos los eventos y celebraciones, incluidas las de fuera de nuestro país.