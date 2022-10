El look rompedor que ha unido a Ester Expósito con Hailey Bieber

Después de verla en los festivales más importantes del mundo, como el de Venecia, el de Cannes o el de Toronto (donde, por cierto, nos dejó a todos impresionados con sus looks), ahora Ester Expósito vuelve a España para presentar su último trabajo, Venus. Un papel en el que no la hemos visto antes, ya que se trata de un film de terror con el que siempre había soñado. La película, dirigida por Jaume Balagueró, ha abierto el Festival de cine de Sitges y se estrenará en las salas de cine el próximo dos de diciembre. Ya hay muchas ganas de ver a Ester Expósito en este nuevo papel que tal y como ella ha afirmado, "es un regalo porque siempre quiso hacer un protagónico de una película de terror".

Ester Expósito se adueña de Milán gracias a su vestidazo rojo

Y, a grandes ocasiones, grandes looks. Por eso, Ester Expósito no ha defraudado y ha apostado por el total black para la presentación con la prensa por el día y con un look opuesto para por la noche. Así, la actriz española, que estaba guapísima con un moño tirante de bailarina, se ha enfundado en una mini falda negra que ha combinado con una chaqueta larga con una flor en el medio de la colección de Prefall de Blumarine. ¿Lo que más nos ha impactado de su atuendo? Las medias hasta los muslos. Una tendencia que cada vez está más en auge y que nos ha recordado mucho al look que ya lució Hailey Bieber el pasado mes de agosto por las calles de Los Ángeles, y, que casualmente, también era de la misma firma. Dos maneras diferentes de reinterpretar un estilismo, y dos formas perfectas de llevarlo.

Valentina Zenere y Hailey Bieber unidas por el mismo minivestido romántico

Para la presentación en la alfombra roja, Ester Expósito ha dejado a un lado el negro para destacar con un vestido en color nude. Un vestido tipo corsé de tirantes, con volantes en la falda. Un estilismo que bien podría estar inspirado en la época medieval. Como complementos, un bolsito en plateado a juego con las sandalias de tiras de tacón. Además, para contrarrestar el efecto de look de noche, Ester Expósito, ha optado esta vez por dejarse el pelo semi recogido, un beauty look al que suele recurrir en la alfombra roja y al que ha sumado una maquillaje natural en los mismos tonos del vestido de Charlotte Tilbury, súper favorecedor.