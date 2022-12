¿Te gustó el vestido de Hailey Bieber en los Grammy? Lo hemos localizado en... ¡Zara!

Tener el armario de una celebrity es muy complicado, no solo porque invierten grandes cantidades de dinero en hacerse con las últimas tendencias, sino porque, además, tienen acceso a prendas exclusivas. Pero la buena noticia del día (incluso del mes) es que ahora, vestir como una de ellas es más fácil que nunca. Sí, has leído bien. Una de tus tiendas favoritas ha lanzado su propia versión del vestido que lució Hailey Bieber en los premios Grammy de este año y no podemos estar más contentas. Se trata del diseño blanco tan bonito que acaparó todos los flashes cuando posó junto a Justin Bieber. ¿Lo recuerdas?

Este vestido palabra de honor y de tejido satinado, es algo especial, porque aunque las tiendas más asequibles siempre reflejen de alguna u otra manera lo que vemos sobre las pasarelas, al final siempre suele tratarse de prendas más ponibles y no de un vestidazo de alfombra roja como el que lució Hailey Bieber. Para la ocasión, la modelo llevó un diseño de la colección de invierno de Saint Laurent por Anthony Vaccarello, un look minimalista pero muy sofiscado, que combinó con tan solo un collar largo de cadena y unas sandalias negras. ¿Las diferencias con el de Zara? Aunque no son muchas porque son casi iguales, esta nueva versión es más corta y apuestan por lucirlo con unos zapatos y medias negras.

Una propuesta brillante

Dado que estamos a nada de Navidad y que, muy probablemente, este vestido se agote, la principal marca del grupo Inditex ha lanzado otra versión igualita a este, eso sí salvo porque es de lentejuelas plateadas. Este vestido que tiene un precio de 39,95 euros, es algo más corto, lo cual es ideal para llevarlo con sandalias de tiras. Si aún no sabes qué vas a ponerte en los eventos que están por llegar, este es una de las mejores opciones que, además, puedes combinar con unos guantes largos, una de las tendencias más en auge esta temporada.