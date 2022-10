Zara lanza una versión aún mejor del vestido metalizado que llevaron Kendall Jenner y Paris Hilton

Aunque en el año 2002 todo lo que hacía Paris Hilton era noticiable, quizá sus looks pasaban más desapercibidos porque la atención estaba dividida entre todo su séquito de amigas del cual formaban parte Lindsay Lohan, Nicole Richie o Kim Kardashian. No éramos conscientes, pero la por entonces heredera del imperio Hilton, llevaba lookazos que, sin darnos cuenta, pasarían a la historia. Así, en su 21 cumpleaños celebrado con un fiestón en Londres, Paris Hilton apostó por un minivestido metalizado diseñado por Antoine Salameh, fundador y director creativo de LeBourjoisie, al que sumó un chocker plateado y unas pincitas de mariposas en el pelo.

El conjunto viral de Paris Hilton en el desfile de Versace esconde un secreto 'vintage' muy especial

Unos cuantos años y unas cuantas tendencias después, en concreto en 2016, Kendall Jenner cumplía 21 años y para esta importante ocasión, decidió celebrar una súper fiesta rodeada de todas sus amigas. La modelo llevó dos looks distintos, uno en negro y otro en plateado para festejar su mayoría de edad. Hasta ahí todo normal. Todo, hasta que nos dimos cuenta de que ese vestido plateado con strass y pronunciadísimo escote halter, ya lo habíamos visto antes. Y nada más y nada menos, que en Paris Hilton. La hermana menor de las Kardashians le copiaba el look a la empresaria y, casualidades de la vida o no, también lo elegía para celebrar su 21 cumpleaños.

El tiro alto no ha desaparecido y Kendall Jenner lo sabe: nueve looks para reenamorarte de esta tendencia

Y, ahora que vuelve la tendencia dosmilera que tanto protagonizó Paris Hilton, Zara ha sacado una nueva versión para que seas tú quien lo lleve. La esencia del vestido es la misma: muy mini, de tejido metálico y escote halter. ¿El único cambio? El color. Si el original era plateado, este que nos propone la marca española por 79,95 euros, es rosa. Un color ideal que está llenando todos los armarios gracias a la fiebre del Barbiecore.