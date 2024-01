El abrazo más tierno de Cayetana Rivera a sus hermanos Carmen y Curro

Lourdes Montes y Rocío Terry, creadoras de la marca Miabril, presentaron este jueves la colección Orígenes en SIMOF, la Semana Internacional de la Moda Flamenca. Francisco Rivera no quiso perderse el gran día de su mujer como diseñadora, demostrando así la gran admiración que siente por ella. "Yo no me imagina que hubiera un trabajo tan grande detrás de cada colección, lo que es la ignorancia, pero tiene un trabajazo, muchas horas de diseño, de costura... Trabajan muchísimo. El truco es ese: trabajar mucho siempre. Estoy muy ilusionado y esperando que guste", dijo el torero minutos antes del desfile.

El diestro estaba tan feliz por Lourdes que evitó pronunciarse sobre las últimas declaraciones de su hermano Julián. "Yo creo que ya se ha hablado todo, ha hablado todo el mundo, ya está todo claro, estamos todos en nuestro sitio. Yo le deseo mucha suerte a todo el mundo, que le vaya bien a todo el mundo, que empezamos el año, mucha salud, pero yo creo que seguir hablando del tema no ayuda a nadie", aseguró. Cuando los reporteros le dijeron que tanto él como Julián habían dejado la puerta abierta a una posible reconciliación, Francisco resopló, sonrió y exclamó con cierta ironía: "Por supuesto".

Tras estas palabras, el torero ocupó su asiento para ver el desfile. A su lado se encontraba su hija Cayetana, de 23 años, que acudió a la cita con su novio, el empresario Manuel Vega, con quien sale desde finales de 2021. La joven está disfrutando al máximo de su nueva vida en Sevilla, ciudad en la que tiene casi todo lo que necesita en estos momentos. Allí vive su novio y tiene su puesto de trabajo en una empresa organización de eventos nacionales e internacionales.

Además, está más cerca de su padre, al que adora. "Es bastante estricto, pero es el primero que juega, el primero que nos coge y nos hace trasterías, es el primero que está dispuesto a todo, el primero que te da consejos, es un padrazo y yo solo espero que el día de mañana, si yo tengo hijos, que el padre sea la mitad de como es mi padre con nosotros", dijo en una entrevista concedida a Canal Sur.

Cayetana protagonizó este tierno abrazo con sus hermanos Carmen y Curro, de siete y cuatro años. Para Francisco sus tres hijos son lo más importante del mundo. "Cayetana es pura magia. Tiene toda la esencia y la raza y se está convirtiendo en una mujer maravillosa en todos los sentidos", dijo en el programa ¡De viernes!. "Carmen tiene cosas nuestras, pero tiene una personalidad muy especial. Es el ser más sensible que he conocido en mi vida, de una sensibilidad que no he conocido a nadie tan sensible", añadió. Sin embargo, el que parece haberle robado el corazón ha sido el benjamín. "El otro es un animal”, exclamó entre risas.