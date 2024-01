Pablo Motos cuenta toda la verdad sobre su polémica entrevista a Sofía Vergara

Sofía Vergara (51 años) no podían imaginarse la polémica que iba a provocar su visita a El Hormiguero. La entrevista que le hizo Pablo Motos (58) estuvo llena de momentos incómodos y mucha tensión. De hecho, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios al respecto y la noticia causó un gran revuelo fuera de España, ya que numerosos medios internacionales se hicieron eco del programa haciendo referencia a las pullas y burlas que se dedicaron el uno al otro.

Hubo varios momentos que fueron muy criticados, como Pablo Motos riéndose del acento de Sofía hablando en inglés o cuando le preguntó si era rubia natural. Eso sí, resultó muy llamativa la forma en la que reaccionó la protagonista de Griselda. Lejos de quedarse callada, Vergara no dejó de soltarle 'zascas' que dejaron a Motos muy malparado.

Han pasado ya dos días y la entrevista sigue dando que hablar. Por eso, ha sido el propio presentador el que ha querido dar por zanjado el asunto. "Voy a contarlo todo", empezó diciendo el empresario valenciano para explicar lo que sucedió durante el programa. "Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y entonces, yo le digo: 'Vi una entrevista tuya con Kevin Hart en un podcast donde no le dejabas caminar. Estabas todo el rato vacilándole, y él a ti. Si pudieses hacer como que somos dos viejos amigos y tú me vacilas y yo te vacilo'. Y ella me dijo que claro que sí", contó.

"Vamos, hicimos un programa de p*** madre. Nosotros nos lo pasamos muy bien. Sólo hay que ver el programa, se ve que nosostros nos lo estamos pasamos muy bien, que el público se ríe... y al día siguiente sacamos más de cinco millones de espectadores. Hasta aquí lo que yo puedo decir, más allá de que cuando terminó el programa, todo el mundo dijo que había sido el mejor programa de la temporada".

"¡Ha llegado hasta Argentina!", declaró Pablo haciendo referencia al enorme revuelo que ha habido durante estos días, ya que muchos pensaron que estaba pasando algo y vieron Sofía Vergara bastante molesta con la entrevista: "Pues yo siento muchísimo a toda la gente que he molestado por algo que jamás sucedió".

Quien no se ha pronunciado al respecto ha sido la actriz y empresaria colombiana, que sigue de gira con la promoción de su nueva miniserie. Griselda se estrenará en Netflix el próximo 25 de enero y veremos a una Sofía totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que se ha sometido a una espectacular caracterización para dar vida a Griselda Blanco, apodada 'La viuda negra', la narcotraficante y fundadora del cártel de Medellín, además de madrina de Pablo Escobar.