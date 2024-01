Las desgarradoras palabras del actor y guionista Manuel Burque tras la pérdida de su madre

El actor, cómico, guionista y presentador Manuel Burque, de 43 años, ha explicado cómo se siente tras el fallecimiento de su madre y sus palabras han reflejado a la perfección el profundo desgarro que provoca una pérdida de estas caracterísiticas. "Voy a hablar de la muerte de mi madre", ha comenzado diciendo en el primer Buenismo Bien de la temporada, el podcast que presenta con la cómica Henar Álvarez. "Cambia mucho la vida que se muera tu madre. Yo no lo sabía hasta que lo viví. Para mí es... ¿Habéis visto El templo maldito? Que le saca el corazón. Pues es como que te saca el corazón el tipo este, lo abre, saca otro corazón pequeñito de dentro, donde va guardada la melancolía de tus buenos recuerdos de la infancia, lo apuñala, lo vuelve a meter sin arreglarlo, cierra y te lo deja desangrando dentro de tu corazón. Eso es que se te muera una madre", ha dicho con enorme tristeza.

Burque, que estuvo nominado al Goya como actor revelación por su papel en Requisitos para ser una personal normal, ha confesado que en estos momentos se encuentra en la peor fase del duelo y siente que siempre se va a sentir así de mal. Su compañera, con mucho cariño, le ha dicho que esta etapa pasará y él le ha respondido con una pena enorme que aunque todo pase su corazón "no dejará de sangrar".

Tras la muerte de su madre, Burque ha recordado una de las cosas que más le repetía su círculo más cercano. "La gente me decía: 'Volverás a reír'. Yo es verdad que he llorado más que nunca en mi vida, pero igual me he reido más que nunca en mi vida. Porque cuando estás en una situación de estrés de esas características, la risa surge con facilidad. ¿Por qué? Porque tú estás muy sensible a lo que sucede y la risa es un susto", ha contado. También le decían que las primeras Navidades sin su madre iban a ser muy difíciles, pero, contra todo pronóstico, no lo han sido. "Han sido muy bonitas", ha asegurado. "El mazazo ha sido en el año nuevo, cuando han acabado las Navidades y me he tenido que venir. Y cuando de repente mi madre se queda en el 2023", ha lamentado.

El mayor miedo de Burque, que fue coguionista de Vida perfecta, la serie de Leticia Dolera, es que el recuerdo de su madre "se vaya haciendo pequeño con el paso de los años y que al final sea como esa bisabuela de la que sabemos cuatro cosas". Por eso, ha decidido preservar su esencia con una anécdota muy especial. "Hay un momento que mi hermana empieza a cantar una canción en inglés. Y entonces, mi madre se queda fascinada de que sepa ingles, y al acabar aplaude y dice: 'Oh très bien'. Entonces desde aquí yo quiero lanzar la iniciativa de que se inserte el 'Oh très bien' y que la gente diga: '¿Sabes por qué surgió esta expresión? Por Olguita. Yo lo voy a utilizar en el programa", ha finalizado muy emocionado.

No es la primera vez que Burque habla públicamente del fallecimiento de su madre. El pasado mes de septiembre, ya compartió sus sentimientos junto a esta foto de su infancia. "Olguita se ha ido y la tristeza me ha enseñado rincones de mí mismo que no sabía que existían. Pero la foto refleja cómo empezamos nuestra vida con ella y cómo ha terminado la suya: unidos. Mi padre no sale en la foto porque la sacó él. Igual que ahora, nos sostiene desde atrás. Ojalá poder hacer como en About Time y refugiarnos un rato en la infancia. Pasarán años sin que acabe de definir las palabras para expresar lo increíble que era. Mientras seguiré dedicándole todo lo que hago incansablemente. Qué difícil entrar en esta nueva realidad. Adiós, Olguita. Te queremos. Te quiero".