No te pierdas esta ficción de época los jueves por la noche en Antena 3 5 curiosidades de 'Entre Tierras', el nuevo éxito televisivo donde Megan Montaner tuvo que disimular su embarazo Cuenta la historia de una mujer capaz de dejar atrás sus sueños y aspiraciones sacrificándose por su familia

Acaba de aterrizar en nuestras pantallas Entre tierras, una de las grandes apuestas nacionales de ficción de la temporada. Este drama emocional, ambientado en la España rural de los años sesenta, cuenta la historia de María, una mujer andaluza que tiene que casarse a la fuerza y por poderes con Manuel, un terrateniente manchego, si no quiere que su familia caiga en la ruina. Por desgracia, no será el marido que esperaba. La serie, protagonizada por Megan Montaner y Unax Ugalde, ya ha enganchado a millones de espectadores, si eres uno de ellos, te contamos algunas curiosidades que esconde esta producción para que no se te escape ni un detalle.

Una adaptación libre

Los amantes de este tipo de ficiones habrán encontrado cierta similitud en el arranque de esta superproducción con La Esposa, una miniserie italiana que también pudimos ver en Antena 3 hace unos meses. Es cierto que está basada en esta producción pero, aunque ambas tienen puntos comunes, también son profundamente diferentes. "Hemos ampliado el universo y lo hemos traído aquí", explicaba José Antonio Antón, director de contenidos de Atresmedia, en la presentación de Entre tierras.

"Cuando ves las dos, es ver dos series distintas", aseguraba. Explicando además que tiene "un punto de partida parecido", pero, a partir de ahí, “los directores han sido capaces de extender y crear una historia que es muy original y se expande de esa idea primera".

La vuelta de Juanjo Puigcorbé a la pequeña pantalla

Otro aspecto que hay que resaltar en esta ficción de época es la vuelta del protagonista de Todos los hombres sois iguales, de 68 años, al cine y a la televisión tras siete años alejado del sector. Está feliz por haber elegido este proyecto para regresar al mundo de la actuación y afirmaba que "este drama rural está teñido de la sombra negra y oscura de unos personajes como el mío". El veterano artista también aprovechaba para elogiar de manera especial a una de sus compañeras, Megan Montaner, de la que aseguraba que es "una protagonista excelente".

Una grabación que no olvidará nunca

Megan Montaner recordará para siempre el rodaje de esta serie, además de por su increíble interpretación de María, porque acometió las grabaciones embarazada de Soren, su segundo hijo. El piloto rojo se encendía el 23 de septiembre de 2022 y el pequeño venía al mundo en enero, el día 19. "Ha sido una experiencia única, muy bonita y muy compleja", aseguraba la intérprete de El secreto de Puente Viejo, de 36 años. Además, recordaba con una sonrisa como sus compañeros apostaban si daría a luz o no en el set de rodaje.

El gran reto del equipo de Entre tierras

El estado de buena esperanza de Megan se convirtió en un auténtico desafío para los integrantes del equipo, que tuvieron que disimular la prominente barriguita de la protagonista de Gran Hotel que iba creciendo por momentos ya que finalizó las grabaciones a mitad del octavo mes de gestación.

Los responsables hicieron lo posible para disimular las evidencias con varios secretos y trucos. Una de las claves ha residido en la elección de planos: predominan los primeros planos y los cortos, en los que se ve la cabeza y desde pecho hacia arriba, sobre todo cuando la intérprete de La caza está presente.

Otro elemento importante con el que han jugado para que no se notara el embarazo de la actriz oscense ha sido el vestuario. Se decantaron por prendas holgadas que no marcaran su figura. Otro truco utilizado fue el de hacer que la protagonista sostuviera algún objeto que le tapara la barriga, como una chaqueta, una sábana, una cesta o colocarla detrás de un arbusto o un compañero donde se camuflaba su embarazo a las mil maravillas.

Hay un momento en la ficción en el que se ve al personaje de María en una piscina, en un plano de cuerpo entero y sin objetos que oculten su barriga. Curiosamente, la actriz aparece de espaldas y aunque su silueta, su altura y su pelo son idénticos al de la protagonista esto fue posible gracias a que Megan contaba con una doble de cuerpo para este tipo de tomas y para otras en las que tenia que correr o representar escenas íntimas.

Una coincidencia que se da pocas veces en pantalla

Antes de desvelar de qué se trata, avisamos de que, a continuación, vamos a hacer 'spoiler'. Aunque durante gran parte de la ficción hay que disimular el embarazo de Megan, puesto que la protagonista de la serie no lo está, en los dos últimos episodios esto va a cambiar ya que María se queda en estado de Manuel.

En ese momento, todos los trucos desaparecen y se da una circunstancia muy poco común en un rodaje: que una actriz embarazada interprete a un personaje que también lo está. Sea como sea, de lo que no cabe duda es de que, esperando un hijo o no, hay que resaltar el magistral trabajo que ha realizado la actriz en esta ficción que nos ha consquistado desde el primer episodio.