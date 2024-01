La mentira piadosa que tuvo que decir Nicole Kidman sobre su físico para ser actriz

Nicole Kidman es una de las estrellas más aclamadas y queridas de Hollywood, pero hasta ahora desconocíamos los inconvenientes con los que ha tenido que luchar para lograr su sueño de ser actriz. Nacida en Hawai y criada en Australia, la estrella de Big Little Lies, The Undoing y Nine Perfect Strangers es la protagonista de la nueva serie de televisión para Prime Video Expats, que se estrenará el 26 de enero. y ha charlado de sus comienzos en el cine en el podcast Radio Times y de las series y películas que más le han divertido últimamente: "Los Beckhams y Secretos de un escándalo", confiesa.

-Nicole Kidman recrea el look con rizos que llevaba hace 30 años, ¡y está igual!

KIdman echa la vista atrás a su pasado y no todo ha sido un camino de rosas en la vida de la exmujer de Tom Cruise. La intérprete, de 56 años, tuvo un comienzo difícil siendo adolescente cuando le dijeron que era "demasiado alta" para triunfar en Hollywood. "Me dijeron: "No tendrás una carrera. Eres demasiado alta". A la edad de 13 años, Kidman ya medía 1'75 m y dice que hubo momentos en los que mintió sobre su estatura de cara a las audiciones. "Digo que mido 1,79 m, pero en realidad mido 1.80", confiesa sobre esta mentira piadosa acerca de su altura para conseguir trabajo. "La gente me decía, '¿cómo está el aire allá arriba?'. Ahora me dicen, 'eres más alta de lo que pensaba'".

-Nicole Kidman deslumbra en la alfombra roja con un vestidazo negro de firma española ¡a lo Angelina Jolie!

"A veces deseo ser pequeña, pero hay momentos en los que lo aprecio y puedo usar mi altura en mi trabajo", confiesa. Pero si de algo está increíblemente agradecida es "de estar sana y poder caminar". "He tenido problemas en las rodillas y todo tipo de cosas, en parte debido a mi altura. Pero lo que les digo a mis hijas es que nada de eso importa. Lo que importa es cómo permites que otras personas te digan 'sí' o 'no', y si lo aceptas. La resiliencia interior como ser humano es el verdadero superpoder".

El actor de Thor Chris Hemsworth ya confesó a Radio Times en 2016 que mintió sobre su altura en el pasado para conseguir papeles. "Ciertamente hay cosas en las que he querido participar y en las que he estado totalmente equivocado físicamente", contó. "Normalmente miento sobre mi altura [1.90m] y digo que soy más bajo. Pero puede ser de dos maneras. El resumen de la audición para Thor decía: "Debe medir más de 1'85 m, algo que nunca se había visto antes".

Kidman ha ganado muchos premios a lo largo de su vida, incluido un Oscar, un BAFTA y seis Globos de Oro, y ahora lidera la serie Expats, dirigida por Lulu Wang, de The Farewell. Ambientada en el vibrante y tumultuoso tapiz del Hong Kong de 2014, se centra en tres mujeres estadounidenses: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) y Mercy (Ji-young Yoo), cuyas vidas se cruzan después de una tragedia familiar repentina.