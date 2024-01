La mujer de Thibaut Courtois luce embarazo en un desfile en París al que acudió Bradley Cooper El portero del Real Madrid y la modelo MIshel Gerzig no caben en sí de felicidad tras conocer que van a ser padres de su primer hijo en común

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois vive un momento muy emocionante a nivel personal. El guardameta belga y su esposa, la modelo israelí Mishel Gerzig, han anunciado que esperan su primer hijo en común, cuyo nacimiento está previsto para la próxima primavera. Felices y muy ilusionados ante la buena nueva, acudieron juntos al desfile de moda masculina de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París.

Courtois, que se recupera de una rotura de ligamento cruzado que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde agosto, acudió con su esposa a este evento en el que se dieron cita estrellas del cine, de la moda y del deporte como los actores Bradley Cooper y Carey Mulligan, la extenista Venus Williams, el futbolista Marco Verratti y su esposa, Jessica Aidi, y las modelos Karlie Kloss y Natalia Vodianova, entre otros rostros conocidos.

La mujer de Courtois con un look formado por un conjunto denim de cazadora y pantalón a juego, un top blanco y un bolso de la firma dejó al descubierto su tripita embarazada. La pareja, que se casó el 26 de junio en Cannes y celebró su posterior luna de miel entre Ibiza y Bora Bora, acaba de anunciar que esperan un hijo juntos. El portero, de 31 años, y la modelo, de 26, viven un momento muy dulce, que ha aplacado la temporada tan difícil que atraviesa Courtois a nivel profesional debido a su lesión. Después de ser intervenido de la rodilla izquierda, encara su período de rehabilitación y está trabajando a fondo con entrenamientos adaptados en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para poder volver cuanto antes a los terrenos de juego.

Para Mishel será su primer hijo, mientras que Courtois ya ha experimentado las bondades de la paternidad después de haber tenido dos hijos, Adriana, de ocho años, y Nicolás, de seis, con su ex Marta Domínguez, que se llevan muy bien con la nueva esposa de su padre. De momento la pareja no ha dado a conocer el sexo del bebé que esperan, pero todos en la familia desean su llegada. "Nuestro amor está creciendo", decían los futuros papás junto a la foto de un atardecer en la que el futbolista besa la tripa de Mishel. "No podemos esperar a conocerte", señalaba la pareja junto a esta idílica imagen.