Jason Momoa, un padre orgulloso que vive en la carretera tras su divorcio de Lisa Bonet

Ahora que es oficial el divorcio de Jason Momoa y Lisa Bonet dos años después de su separación, el actor ha reordenado sus prioridades. Se ha centrado en el trabajo, pero sin descuidar eso sí a los dos hijos que tiene con la artista, Lola, de 16 años, y Nakoa-Wolf, de 15. Los adolescentes, la vida imagen de sus famosos padres, han heredado no solo su atractivo físico sino su estilo. Lola estaba muy chic con un vestido en tono beige combinado con un abrigo crema, mientras que su hermano optó por chaqueta y pantalones negros. El protagonista de Aquaman, de 44 años, se presentó como un padre orgulloso, no hay más que ver su sonrisa, en el estreno del documental Common Ground, en Beverly Hills.

Así es la familia que Jason Momoa y Lisa Bonet han formado juntos

No es frecuente ver a Momoa con sus hijos en público por lo que todos los flashes se enfocaron en ellos. Después de fijar los términos del divorcio con su ex Lisa Bonet, de la que anunció su separación a principios de 2022, Momoa compartirá la custodia de sus hijos y los gastos de manutención a partes iguales con la actriz. No tardó la expareja en llegar a un acuerdo pues, como se podía leer en la solicitud de divorcio, llevaban separados desde 2020, es decir, dos años antes de hacerlo público. Aunque desde que se conoció su separación al intérprete se le han atribuido diversas relaciones, con Eiza González y Kate Beckinsale, entre otras, actualmente no se le conoce pareja.

Se ha enfocado así en el trabajo, provocando sin embargo numerosos comentarios con algunas de sus últimas declaraciones. Aseguraba Jason que actualmente no tiene casa ni una dirección fija. "Hermano, ni siquiera tengo una casa en este momento. Vivo en la carretera", declaraba en Entertaiment Tonight. Se hicieron entonces muchas especulaciones sobre su estado financiero, aunque su situación nada tiene que ver con este tema sino lo contrario. Está rodando una serie documental para MAX que tiene por título On the roam y que le está llevando por todo Estados Unidos para visitar a quienes arreglan coches y motos de manera artesanal.

El proyecto le apasiona. "Me encanta la idea de estar con gente común y corriente y hacer mi trabajo, que es grabar y luego enseñárselo al público. Y por eso, creo que, al hacerlo durante tanto tiempo, sentí curiosidad por ello (…) Estas son las cosas que realmente quiero hacer y, con suerte, hacerlo, real algo y donarlo a organizaciones benéficas". Además a este compromiso se une el rodaje de Minecraft en Nueva Zelanda, lo que le llevará también al país.

Jason y Lisa Bonet, de 56 años, estuvieron juntos más de 15 años, pero en 2022 comunicaban que su historia de amor había llegado a su fin. "Compartimos que vamos a separarnos. Compartimos esto, no porque pensemos que hay que convertirlo en noticia, sino porque cuando hablamos de nuestra vida pensamos que hay que hacerlo con dignidad y honestidad. El amor entre nosotros continúa y ha evolucionado de maneras que merecen ser vividas. Nos liberamos el uno al otro para ser las personas en las que nos estamos convirtiendo" comunicaban.