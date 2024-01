Los detalles del acuerdo de divorcio de Jason Momoa y Lisa Bonet

El 2024 ha comenzado lleno de cambios para Jason Momoa (44) y Lisa Bonet (56). Cuando se cumplen dos años del anuncio de separación, la actriz ha solicitado formalmente la disolución de su matrimonio alegando diferencias irreconciliables. En los documentos legales presentados ante la corte, la protagonista de La hora de Bill Cosby ha señalado además cuál es la fecha exacta en la que iniciaron caminos diferentes: el 7 de octubre de 2020. Solo 24 horas después de presentar la solicitud, los intérpretes han llegado a un acuerdo que detallamos a continuación.

La prioridad del protagonista de Aquaman y su exmujer es el bienestar de sus hijos en común, Lola (16) y Nakoa-Wolf (15). Movidos por este objetivo han acordado personalmente, sin recurrir a un juez que tome las decisiones, todos los asuntos relacionados con su nueva vida, en la que seguirán unidos y guiados por una relación madura y pacífica. Las negociaciones han sido en privado y la buena sintonía ha reinado entre ellos. Porque como dijeron cuando se separaron, el amor y la entrega inquebrantable a la familia que han formado juntos debe prevalecer.

Los actores han decidido tener la custodia compartida y responsabilizarse a partes iguales de la vida de los menores, desde su educación a la salud pasando por los gastos de manutención. En este último aspecto han querido matizar una situación: si Jason o Lisa hacen un viaje con los niños, los gastos derivados de ese plan los asumirá únicamente una de las partes, no se pagará a medias. En este proceso, los dos han renunciado a su derecho a solicitar una manutención conyugal.

El estado civil de Momoa y Bonet no cambiará hasta verano. Según TMZ, hay que esperar a julio para que legalmente sean considerados solteros. Será entonces cuando se ponga fin oficialmente a su matrimonio, que comenzó en 2017, cuando llevaban ya doce años de historia de amor. El intérprete de Juego de Tronos se fijó en ella a finales de los 80, pero no fue hasta 2005 cuando comenzó su relación tras coincidir con unos amigos comunes en un club de jazz. "La primera vez que la conocí, pensé ‘la quiero a ella, voy a conseguirla’. No se lo conté hasta que tuvimos a los dos niños, pero le dije ‘casi te estuve persiguiendo, quería encontrarte", contaba.

Lisa Bonet, que empezó en el mundo de la interpretación siendo una niña, ha formado parte de títulos como Un mundo diferente, El corazón del ángel y Alta fidelidad. Antes de su matrimonio con Momoa, estuvo casada entre 1987 y 1991 con el cantante Lenny Kravitz, con el que se convirtió en madre por primera vez con la llegada al mundo de Zoë, quien actualmente tiene 35 años. El artista y la actriz también siguen teniendo una excelente relación y ambos están muy orgullosos de los logros de su hija, que ha heredado el talento de los dos y triunfa tanto en la interpretación como en la música y la moda.

Su vida sentimental tras la separación

Momoa, que debutó en Los vigilantes de la playa, fue relacionado sentimentalmente con Kate Beckinsale en 2022. Ambos fueron "pillados" en una de las fiestas posteriores a la gala de los Oscar y, según recogía E! Online, se buscaban con la mirada y se les vio conversando en varias ocasiones. Además, Jason tapó a Kate con su chaqueta. Meses después mantuvo un breve romance con Eiza González, actual pareja de Mario Casas, a la que conoció durante el rodaje de la décima parte de Fast & Furious. Estuvieron dos meses conociéndose, pero una persona de su entorno explicó que "simplemente son personas muy diferentes y están en distintas etapas de la vida".