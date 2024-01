¿Están saliendo Meryl Streep y Martin Short? El actor se ha pronunciado

Desde que Meryl Streep sorprendiera al mundo tras desvelar que llevaba separada seis años de su marido Don Gummer, muchos de sus fans desean volver a verla enamorada. La legendaria actriz, de 74 años, sigue cosechando éxitos gracias a la serie Solo asesinatos en el edificio, por la que volvió a recibir una nominación en los Globos de Oro - ya van 33-, y en cuyo reparto figura Martin Short, de 73, con el que recientemente se le ha relacionado. En medio de las especulaciones sobre que un posible romance hubiera traspasado la pequeña pantalla, el actor se ha pronunciado a través de su representante y ha querido dejar claro cualquier tipo de rumor.

"Son muy buenos amigos", confirmó el agente de Martin Short, "nada más", quiso aclarar. Los rumores comenzaron a raíz de que los espectadores se percataran de la complicidad que existía entre ambos durante la pasada entrega de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La pareja compartió diversión en la gran fiesta del cine y no dudaron en posar juntos para las cámaras dando buena muestra de su excelente relación. Han sido amigos desde hace años y son dos de las estrellas más grandes en la industria. Short estuvo casado con el amor de su vida, Nancy Dolman, hasta que falleció trágicamente de cáncer de ovario en 2010, mientras que Meryl confesó en octubre que llevaba separada más de un lustro de Don Gummer, padre de sus cuatro hijos con quien mantuvo una relación de casi cuatro décadas.

Sin embargo, no hay que obviar que Meryl Streep y Martin Short mantienen una historia de amor en la ficción y el hecho de verles esa complicidad y conexión en la vida real ha hecho pensar a sus seguidores en algo más que una amistad. La oscarizada actriz dio las gracias hace unos meses al creador de la serie John Hoffman por este romance en la ficción junto a Martin Short. Así lo ha confesado Hoffman en una entrevista con The Wrap en la que han hablado de la inesperada historia de amor entre el personaje de Streep y el de Martin Short. "Es bastante impresionante imaginar a Meryl Streep como pareja de Martin Short y verlos encontrar esa conexión tan increíble juntos. Y como dijo Meryl, que no es cursi ni trata sobre la edad de los personajes".

"Es un romance que el espectador se cree por cómo son los dos personajes. Y ves a Marty avanzar en cosas inesperadas. Nadie trabaja más duro que él en el set de rodaje, aborda con gran inteligencia su trabajo, por eso es maravilloso verle en esas escenas que consiguen que se te rompa el corazón. Sabe unir el humor y el misterio", aseguraba Hoffman. Meryl asegura que la escena del ferry junto a Martin Short ha sido "la segunda mejor escena de toda su carrera". "¿Y cuál es la primera?", le preguntó el productor. "Pues cuando Robert Redford me lavó el pelo en África", comentó entre risas Meryl Streep sobre el gran clásico del cine Memorias de Áfríca.

