Nathalie Poza habla por primera vez de su vínculo con Julio Iglesias, con quien pasó unas vacaciones de niña

Este 9 de enero se ha vivido en el plató de El Hormiguero una auténtica noche de cine. De la mano de Nathalie Poza y Javier Gutiérrez, la audiencia ha conocido los detalles de Honeymoon, la nueva película que protagonizan, una original obra dramática dirigida por Enrique Otero, quien la escribió junto a Roberto G. Méndez. Ambos actores, que tienen una excelente relación desde hace más de dos décadas, han rememorado sus inicios en la industria del séptimo arte, una aventura que experimentaron mano a mano tras conocerse en la escuela de teatro donde recibían lecciones, así como algunas anécdotas tan divertidas como sorprendentes de su pasado. Es el caso de la confesión que la ganadora de dos premios Goya ha hecho sobre la relación que le unía a Julio Iglesias.

Pasó un "verano maravilloso" en la residencia de Julio Iglesias en Indian Creek

Ante un sorprendido Pablo Motos, que volvía al trabajo hace veinticuatro horas tras el descanso navideño, Nathalie ha comenzado a hablar de su vínculo pasado con el intérprete patrio más internacional después de que una de las hormigas le preguntara si alguna vez había convivido con alguien muy popular. "Con nueve años estuve viviendo en casa de Julio Iglesias", ha empezado diciendo: "Pase allí un mes de vacaciones, en Indian Creek... Estaban Enrique, Julio y Chábeli, con la que me llevaba muy bien. Tenían piscinas, embarcadero y mar", ha continuado. Frente a la insistencia del presentador, que se ha interesado por saber qué fue lo que llevó a la intérprete madrileña hasta allí, ella ha contado que compartía aula con Chábeli, aunque esta nació un año antes que la intérprete, en 1971: "Éramos compañeras de clase en el colegio, pasé un verano maravilloso en esa casa", ha agregado, al tiempo que ha definido al exmarido de Isabel Preysler como "un tío cojonudo": "No creo que se acuerde de mí, pero yo sí que me acuerdo perfectamente. Fue uno de los mejores veranos de mi vida".

Esta inesperada confesión de la actriz de éxitos como Médico de familia, La boda de Rosa, Invisibles o Mientras dure la guerra llega en un dulce momento vital para Nathalie, que ya cuenta los días para el estreno de Honeymoon en la gran pantalla el próximo viernes 12 de enero. "Es una historia de amor. Siempre he querido rodar una y, por fin, he podido hacerlo", ha señalado sobre esta atípica ficción romántica de inspiración sesentera que considera "excepcional" y en la que sus creadores juegan de forma maestra con la mezcla de géneros, el sentido del humor y la variedad de registros, todo, con el universo cómic muy presente: "Eva y Carlos son un matrimonio en destrucción, una pareja en ruina. Ya no les une nada, hasta que una circunstancia inesperada los lleva a emprender un viaje geográfico y emocional con el fin de conseguir dinero para remediar una situación que les ha cambiado la vida", reza la sinopsis de la cinta.

Una noche de cine, también para Javier Gutiérrez

Por su parte, Javier, que en una semana exacta soplará las velas de su 53º cumpleaños, ha vivido este martes una cita inolvidable más allá de las bromas y del ambiente distendido que ha marcado el coloquio. ¿El motivo? Se cumplen diez visitas del actor al plató de Antena 3, razón por la que ha recibido la tarjeta de bienvenida al selecto Club Platino y ha entrado al set con el vehículo oficial del programa.

