¿Quiénes son los hijos de Alain Delon?

Un enfrentamiento público entre los hijos de Alain Delon ha sacado a la luz la delicada situación familiar del actor. Cuando parecía que los tres vástagos del artista habían unido fuerzas para enfrentar un “enemigo común”, Hiromi Rollin, que fue mano derecha del actor durante 30 años, las diferencias entre los hermanos han estallado. El cruce de acusaciones de Anthony, Anouchka y Alain-Fabien ha dejado claro que entre los hermanos hay roces y desgraciadamente su padre se ve en medio de una situación sin duda incómoda. Pero ¿quiénes son los hijos del actor? ¿Quién es el joven al que nunca reconoció como hijo suyo?

Alain Delon se casó en 1964 con la actriz francesa Nathalie Canovas, una relación que se rompió en 1968 y que dio como fruto a su hijo Anthony. A sus 58 años, este ha heredado no solo el atractivo físico de su padre sino su gusto por la interpretación. Anthony tuvo una juventud un tanto problemática después de haber pasado por dos internados y algunos problemas con la justicia, además de probar sustancias nocivas. "Durante mi infancia deseé crecer todo el tiempo. Me sentía encerrado. Tuve la suerte de vivir con amor, por supuesto, pero al mismo tiempo fue una infancia solitaria" declaró a Vanity Fair en 2016. Esto no le impidió reinventarse y saltar al cine con un título mítico Crónica de una muerte anunciada, en 1987. A este se unieron otra docena de ficciones y algunos negocios fallidos como una marca de ropa y alguna discoteca.

Bautizado como uno de los "chicos malos" de la industria tuvo en aquella época un romance con la princesa Estefanía de Mónaco, que duró apenas unas semanas. Tiene dos hijas, Loup, de 26 años, y Liv, de 21 años, fruto de una relación que duró más de 15 años con Sophie Clerico. Tiene además otra hija Alyson Le Borges, de 35 años y que es modelo, fruto de una relación con la bailarina Marie-Hélène Le Borges. Además de cine, Anthony ha hecho también teatro. En la citada entrevista, Anthony reconocía que la relación con su padre estaba marcada por los altibajos. "Le pasa lo mismo a todo el mundo. Son los giros de la vida. Como los que yo he tenido en la mía".

En 1987, se casó con la modelo, actriz y escritora neerlandesa Rosalie Van Breemen, a la que conoció durante la grabación del vídeo Comme Au Cinema. Con ella (se separaron en 2002), tuvo dos hijos, Anouchka, de 32 años, y Alain-Fabien, de 29.

Anouchka es la niña de sus ojos, al menos así lo demuestra en cada una de sus apariciones públicas. Ha acudido con su padre a festivales de cine, estrenos, entrevistas… Según dicen ella es su favorita y también ha hecho sus pinitos en el cine con su padre, claro, pues no hay mejor maestro. A los 13 años ya participó con él en la película Le Lion (2003) y tiene pendiente de estreno este mismo año Le voyage en pyjama de Pascal Thomas, entre otros proyectos. Sale desde hace años con Julien Dereims, también actor francés, con quien tiene un hijo. Uno de los puntos de conflicto con sus hermanos parece ser su intención de que su padre permaneciera más tiempo en Suiza, país en el que estuvo tras el ictus que sufrió en 2019 sometiéndose a diversos estudios. En esta etapa sus hermanos no pudieron verle tanto como quisieron y, como dicen, tampoco fueron informados de su estado real, de ahí el conflicto.

Su hermano Alain-Fabien, de 29 años, ha seguido también los pasos de Delon. Los genes del arte pesan en la familia y también él ha probado suerte en el cine, además de ejercer como modelo para diversas marcas. Además en sus perfiles asegura que aspira a ser director de cine, un paso más en una carrera, sin duda, polifacética. A pesar de que en los últimos días ha mantenido una posición más discreta en lo que se refiere al conflicto familiar, ahora se ha pronunciado en contra de su hermana. Junto a un vídeo en el que se la oye hablar con su padre, trata de demostrar que su padre está en un estado mental muy frágil y que su hermana no le beneficia con determinados comentarios.

El actor Alain Delon estuvo siempre en el punto de mira por otra supuesta paternidad. El fotógrafo Ari Boulogne, nacido en 1962, aseguraba que el actor era su padre, un caso que llevó a los tribunales pero nunca se resolvió a su favor. Ari era hijo de la actriz, modelo y cantante Christa Päffgen, conocida como Nico, y que fue una de las musas de Andy Warhol. El actor siempre negó que fuera hijo suyo y, aunque este llevó el caso ante la justicia, nunca consiguió demostrar sus afirmaciones. En la primavera de 2023 Ari Boulogne fue encontrado sin vida en su domicilio de París, una muerte que se investigó como sospechosa por las autoridades, que detuvieron a su pareja por supuestamente negarle ayuda.