La historia de Gabriel Attal, nuevo primer ministro francés: familia aristocrática y vínculo con Almodóvar

​Una nueva era comienza en la sociedad francesa con el nombramiento de Gabriel Attal como primer ministro tras la dimisión de Élisabeth Borne cuando quedan seis meses para el comienzo de los Juegos Olímpicos de París y se preparan las elecciones al Parlamento europeo. Con 34 años se ha convertido en la persona más joven en ocupar este cargo en el mandato del país galo, donde ya ha ejercido como consejero del Ministerio de sanidad y como ministro de Educación en el Gobierno de Emmanuel Macron. Además de su meteórica carrera, el político tiene una curiosa historia personal de la que te contamos todos los detalles a continuación.

Attal nació el 16 de marzo de 1989 en la localidad de Clamart en el seno de una familia numerosa. Pasó su infancia y adolescencia en los distritos distritos 13 y 14 de París, donde estudió inicialmente en la Escuela Alsaciana y más tarde en Sciences Po. Es hijo del abogado y productor de cine Yves Attal, que trabajó con Pedro Almodóvar en Tacones Lejanos, con Roberto Benigni en El monstruo y con Bernardo Bertolucci en La belleza robada, además de colaborar en el periódico Le Monde. Su madre es Marie de Couriss, quien trabajó también en la industria del espectáculo y forma parte de la aristocracia. Sus padres se casaron el 25 de agosto de 1984, en Guadalupe (Saint-François) y pusieron fin a su matrimonio el 8 de febrero de 2000.

La madre Gabriel Attal pertenece a la alta sociedad. Marie de Couriss, que a finales de febrero cumplirá 60 años, nació en la isla de Francia y desciende de una familia nobiliaria, tal y como detalla Gala. La productora de películas corporativas es hija de Alexandre de Couriss y Anne-Marie Françoise de la Forest-Divonne.

El primer ministro galo tiene tres hermanas y un hermano pequeño llamado Nikolai, que es prácticamente veinte años menor que el político y llegó a sus vidas por una conmovedora historia. Su madre y el hombre con el que actualmente comparte su vida lo adoptaron tras el fallecimiento de un familiar, concretamente un primo de Gabriel. "Mi primo hermano murió en un accidente de coche. Dejó un niño de 3 años, Nikolaï", contaba en 2021 en las páginas de Gala. Gabriel tiene una excelente relación con el niño, con el que le gusta ir al cine, ir a Disney, ver películas antiguas y recibirlo en casa los fines de semana.

La inmensa felicidad de Gabriel por haber llegado a ser primer ministro de su país solo está empañada por una ausencia: la de su padre. Yves Attal falleció en 2015 con 66 años y escasos días después de ser diagnosticado de cáncer. Su progenitor fue la persona que más le animó a dedicarse al mundo de la política, un sector que a su madre le daba inicialmente miedo al considerarlo un ambiente demasiado violento. "Él fue el único que me empujó a hacerlo”, contaba. En su honor, su despacho siempre está decorado con un objeto que es su talismán, un escritorio que perteneció a su padre.

Su relación sentimental

Respecto a su vida privada, el nuevo habitante del Hôtel Matignon (residencia oficial del primer ministro de Francia), comparte su vida con otro político: el eurodiputado Stéphane Séjourné."Papá, ¡me he enamorado de un chico!", le dijo. Yves Attal, le sonrió y le dijo: "¡Por fin me lo dices! Todo lo demás no tiene importancia comparado con el amor [...]. Espero salir del hospital este fin de semana para que pueda venir a comer pollo a casa con nosotros el domingo".​