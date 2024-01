Muere Anna Strasberg, la actriz que heredó la fortuna de Marilyn Monroe sin apenas conocerla

Anna Strasberg, la tercera esposa del profesor de teatro Lee Strasberg, ha fallecido a los 84 años, según ha informado la escuela de teatro cofundada por su esposo Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Fue ella quien heredó gran parte de la fortuna de Marilyn Monroe, aunque no conoció personalmente a la tentación rubia. No eran compañeras ni amigas, simplemente Anna MIzhari, como era su apellido de soltera, se casó en terceras nupcias con el profesor de teatro que formó a importantes personalidades del mundo del espectáculo -James Dean, Al Pacino, Robert de Niro- introduciéndolos en el método de actuación. Y se convirtió en un mentor para la estrella de Los caballeros las prefieren rubias, ya que la actriz que no tenía familia ni amigos cercanos, y le consideraba su padre.

Después de una difícil infancia en una docena de casas de acogida, Marilyn Monroe encontró refugio en Lee Strasberg y su segunda esposa, Paula, quienes se convirtieron en sus profesores de interpretación. Muy pronto la actriz pasó a ser un miembro de su familia y la familia Strasberg tuvo una influencia importante durante su carrera, tanto es así que tras la trágica muerte de la actriz en 1962, con sólo 36 años, la mayor parte de su herencia pasó a manos de los Strasberg. Heredaron sus derechos de propiedad intelectual, las sumas vinculadas a los ingresos de sus películas, sus efectos personales, ropa y joyas. En total, el 75% de su propiedad intelectual, mientras que el 25% restante había sido legado a la doctora Marianne Kris, su psicoanalista, que cuando murió legó su fortuna al Centro Anna Freud para el Estudio y Tratamiento Psicoanalítico de los Niños de Londres, tutelado por la hija del inventor del psicoanálisis Sigmund Freud.

¿Pero cómo llegó el patrimonio de Mariyn a parar a las manos de Anna Mizrahi? Un año después de la muerte de su esposa Paula, Lee Strasberg se volvió a casar con la joven aspirante a actriz venezolana Anna Mizrahi, quien más tarde se convirtió en directora artística del Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Lee Strasberg, que murió de un ataque al corazón en 1982, fue a su esposa a quien pasó el legado de Marilyn y se convirtió en la heredera de sus derechos de propiedad intelectual. Y si su marido nunca había explotado realmente la imagen de la popular actriz, Anna Strasberg optó por hacer crecer su patrimonio y convirtió el icono en negocio. Tras obtener una licencia para utilizar la imagen de Marilyn, subastó algunas de sus pertenencias y junto a la empresa CMG Worldwide, especializada en gestionar el patrimonio de celebridades fallecidas, Anna empezó a ganar mucho dinero.

Si en su testamento Marilyn Monroe había pedido que sus efectos personales y su ropa fueran destinados a amigos y compañeros de profesión, Anna Strasberg organizó una subasta en la casa Christie's, en 1999, para vender parte de estos populares objetos, incluido el vestido que llevó al cantar "feliz cumpleaños" al presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York, que lució recientemente Kim Kardashian en la alfombra roja de la gala MET. El vestido se vendió luego por más de 1 millón de euros y el piano de cola que Marilyn tanto apreciaba, porque originalmente había sido de su madre, fue adquirido por Mariah Carey, gran admiradora de Marilyn, por más de 550.000 euros.

Anna fundó la Marilyn Monroe LLC para seguir gestionando la propiedad intelectual con respecto al material fotográfico y cinematográfico, pero enseguida llegaron las demandas por parte de los herederos de los fotógrafos que inmortalizaron a Marilyn Monroe. Después de varias demandas, Anna Strasberg acabó vendiendo el resto de la herencia de Marilyn Monroe a una nueva empresa, Authentic Brands Group (ABG), por una cantidad estimada entre 18 y 27 millones de euros