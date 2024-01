Nicole Eggert, Summer en 'Los vigilantes de la playa', diagnosticada de cáncer de mama a los 51 años

Es una de las actrices seguramente más recordadas de Los vigilantes de la playa, serie que llegó a las pantallas en la década de los noventa y que seguía la vida de los socorristas de un arenal de Los Ángeles. Nicole Eggert, de 51 años y que interpretó a Summer Quinn entre 1992 y 1994, ha compartido el último golpe personal que ha tenido que afrontar, una dura noticia que llegó pocas semanas antes de las fechas navideñas. La intérprete ha sido diagnosticada de cáncer de mama después de sufrir muchos dolores y encontrar un bulto en su pecho. "Me dolía y sentía una palpitación. Sin dudarlo pedí hora con mi médico e inmediatamente me mandó hacer un chequeo. Pero el problema es que no podía conseguir hora, estaba todo ocupado. Así que tuve que esperar hasta noviembre para que me vieran" contó a People.

Explica la intérprete que tiene miedo y que solo quiere comenzar el tratamiento para ser operada, una opción que todavía están valorando. "Ahora es cuestión de saber si puedo comenzar el tratamiento antes de la cirugía o si los especialistas pueden llevar a cabo la intervención y una vez hecha, debo comenzar el tratamiento" comenta. En su familia hubo antes casos de la misma enfermedad pues sus padres la padecieron, por eso ella comenta que uno de sus mayores temores es no estar ahí para sus hijas Keegan, de 12 años, y Dilyn, de 25.

"Dilyn es adulta, pero tengo una niña de 12 años en casa y yo soy la única responsable. No tengo familia, no tengo nada" reconoce con dolor. Cuenta además que su hija menor se asustó mucho cuando ella le contó su diagnóstico. "Me hizo darme cuenta de que es algo que tengo que afrontar (…) Ella me necesita más que nada ni nadie". Eggert ha criado a sus hijas sola, una situación que no ha sido fácil, adjetivo que perfectamente describe la vida de la intérprete a lo largo de los últimos años. La enfermedad ha sido uno de los últimos golpes que ha tenido que afrontar, pero no el único.

Se declaró en bancarrota en dos ocasiones

Tenía solo 20 años cuando se metió en la piel de una de las vigilantes de la serie en la que participaba David Hasselhoff. Aunque el título estuvo en antena desde 1989 hasta 2001, ella participó entre 1992 y 1994. Se hizo eso sí un hueco entre las más admiradas gracias a la historia de amor que protagonizaba su personaje con Eddie (Billy Warlock) y a su atractivo. Tras abandonar la serie Nicole continuó actuando con participaciones puntuales en diversas series y haciendo películas que se estrenaban solo en televisión. En 2014 se declaró en bancarrota hasta en dos ocasiones, reflejando así la delicada situación financiera en la que se encontraba.

Emprendió después un nuevo negocio, pero su nombre volvió a saltar a la prensa años más tarde, en 2018, después de hacer públicas las acusaciones de abuso contra Scott Baio. Actualmente tiene un podcast titulado Perfectly Twisted. No han sido así años tranquilos para la artista que se enfrenta ahora a un problema de salud que la tiene preocupada. Junto a ella están sus hijas Dilyn, nacida de su exmatrimonio con Justin Herwick, y Keegan, cuyo padre nunca ha transcendido, y buenas amigas como Mindy Molinary que, tras conocer su diagnóstico, creó una página para recaudar fondos y ayudarla en los gastos médicos que tendrá que afrontar. La propia Nicole ha confesado que criar a dos hijas sola no es fácil y que tiene miedo de no poder afrontar el pago de las facturas si tiene que dejar de trabajar debido a su enfermedad.