El lujoso regalo de Cristiano Ronaldo a su madre por su cumpleaños, ¡valorado en más de cien mil euros!

Para la madre de Cristiano Ronaldo el 31 de diciembre no solo es el día en el que se despide del año, sino también el que ella se suma uno. Dolores Aveiro ha soplado este domingo las velas de su 69 cumpleaños junto al futbolista, Georgina y el resto de su familia, en una espectacular fiesta celebrada en Madeira (Portugal), en la que no ha faltado ningún detalle: desde fuegos artificiales hasta la actuación en directo del cantante brasileño Luan Santana. Uno de los momentos más especiales ha sido cuando Cristiano Jr., le ha entregado a su abuela el regalo de cumpleaños que le ha comprado el astro portugués valorado en más de cien mil euros. ¿Quieres conocer todos los detalles? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Cristiano y Georgina reciben el año en Madeira acompañados de toda la familia del astro portugués

