Rocío Crusset no descarta pasar por el altar este año y cuenta cómo sería su atípica boda

Loading the player...

Rocío Crusset tiene muy claro que su chico, Maggio Cipriani, es el hombre de su vida. Cuando se lo preguntan, no se lo piensa dos veces: "Sí, seguro. Estamos muy bien, llevamos cinco años juntos. Estoy muy contenta, veo futuro", asegura la modelo y empresaria, quien ha vuelto a España por Navidad para traernos la nueva colección de joyas que ha diseñado. Tanto futuro ve Rocío que la boda podría entrar en su agenda de 2024. "Seguramente", confirma, misteriosa, aunque parece que todavía no hay planes en firme. Eso sí, asegura que, en su caso, el "sí, quiero" no sería nada convencional. "Mi pobre padre no me va a poder llevar caminando al altar", ha bromeado, comentando cómo lo celebraría. Dale al play y no te lo pierdas.

-Rocío Crusset, mucho más que una top