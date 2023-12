Rocio Crusset nos cuenta cómo vive sus Navidades en familia

Ha empezado la cuenta atrás para la época más mágica del año. Como el turrón, son muchas las celebrities que vuelven a casa por Navidad y una de ellas es Rocío Crusset. La modelo sevillana, de 29 años, ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a España para disfrutar de estas fechas tan especiales en compañía de sus padres, los periodistas Carlos Herrera y Mariló Montero, y su hermano Alberto. "Es lo que más me gusta de las navidades, poder reunir a toda la familia", nos cuenta Rocío emocionada. La modelo nos ha contado cuáles son sus planes para estas próximas semanas y cuál es la tradición que les gusta hacer año tras año.

- Ha empezado la cuenta atrás para las fiestas, ¿te gusta esta época del año?

Siempre me ha emocionado la Navidad. En mi casa siempre hemos empezado pronto con las decoraciones y las canciones navideñas. Y también somos de quitarlas tarde. ¡Intentamos alargarlo lo máximo posible!

- ¿Cómo vas a pasar las navidades este año?

Como siempre, en casa, en España y con mi familia

- Siempre estás de acá para allá pero en estas fechas, ¿te gusta parar y disfrutar con los tuyos?

A mis padres y a mi hermano los veo a menudo, pero a mis primos y tíos, como cada uno vive en una ciudad distinta, no tengo la oportunidad de verlos tanto. Por eso siempre espero con ansias estas fechas, para poder reunirnos y pasar tiempo de calidad juntos

- ¿Tenéis alguna tradición especial que hagáis todos los años?

Nada, más allá de pasar unos días juntos. Dormimos todos en la misma casa, cocinamos juntos, comemos, bebemos, jugamos a juegos de mesa, damos paseos... en definitiva, tiempo en familia. Nada fuera de lo normal

- Ahora que resides en Estados Unidos, ¿dirías que vives la Navidad de manera diferente a como la vivimos en España?

En Nueva York la Navidad es preciosa. Toda la decoración de la ciudad es una fantasía, pero a mí me gusta más la de Sevilla, es la que he vivido siempre y cuando voy me lleva de vuelta a mi infancia

- ¿Has incorporado alguna tradición de allí o de la tradición italiana, de donde es tu pareja?

Mi pareja no ha sido de celebrar tanto las navidades, más allá de comer con la familia. Es él quién está incorporando mis tradiciones. Cada año nos hacemos un regalo, pero la condición es que no sea algo material. ¡Y si lo es, tiene que ser algo creativo!

- ¿Tienes algún ritual para tomarte las uvas?

Ninguno en especial, pero siempre limpio bien las uvas para que no haya semillas

- Como referente de estilo, ¿nos puedes dar algún tip para elegir los looks navideños?

Gracias por el cumplido. Me gusta mucho las americanas de terciopelo, especialmente en estas fechas. E intento añadir a mis looks algo de sparkle en los complementos: en una joya, en el tacón, algún broche...