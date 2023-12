¿Se divorcia Lele Pons? Así ha respondido a los rumores

Lele Pons (27 años) es una de las influencers más exitosas a nivel mundial. La modelo, cantante y presentadora venezolana tiene más de 53 millones de seguidores con los que comparte su día a día, viajes, proyectos, fiestas con amigos... y, por supuesto, fotos junto a su marido, el artista puertorriqueño Guaynaa, de 31 años. La pareja siempre publica las imágenes más divertidas y románticas, sin embargo, en los últimos días se ha rumoreado que su matrimonio estaría a punto de romperse.

Lele y Guaynaa, cuyo nombre real es Jean Carlos Santiago Pérez, se dieron el 'sí, quiero' en una boda espectacular el pasado 4 de marzo. Estuvieron rodeados de sus familiares, amigos y muchos influencers y artistas, y protagonizaron momentos llenos de amor pero también otros que terminaron haciéndose virales.

Ahora que han pasado nueve meses, algunos medios latinos han publicado que estarían a punto de divorciarse. Sin embargo, esta información es totalmente falsa. Ha sido la propia Lele Pons la que ha utilizado sus redes sociales para desmentirlo como solo ella sabe hacer: tirando de humor.

La sobrina de Chayanne no ha elegido ni una ni dos, sino tres fotos para demostrar que siguen tan enamorados como el primer día. "El divorcio se ve bien", ha bromeado Lele al publicar estas imágenes. En ellas les vemos disfrutando de un día de playa y presumiendo de cuerpazos, además de dedicarse gestos llenos de amor y complicidad.

Sus fans se han quedado sin palabras al ver el revuelo que han provocado estos rumores falsos y la influencer ha explicado el origen de todo: "Fue porque no publicábamos tanto, porque yo estaba en Dancing with the Stars y luego no pasamos el día de Navidad juntos porque él se fue a Puerto Rico y yo me quedé con mi familia en Miami".

Queda, por tanto, totalmente desmentido que la pareja esté atravesando una crisis. De hecho, parece todo lo contrario. Lele y Guaynaa están viviendo una continua luna de miel y no pueden estar más felices. "Los mejores", "Se ven tan lindos juntos", "Sí, se ven superdivorciados, van a firmar los papeles en la arena", "¡Me alegra ver que son sólo rumores!" o "Ambos sois perfectos juntos. El matrimonio no es fácil pero, cuando hay amor verdadero, vale la pena", son algunos de los comentarios que han recibido.