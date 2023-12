El entrenamiento de Georgina Rodríguez con Cristiano Ronaldo, una pareja unida y en plena forma

Loading the player...

Georgina Rodríguez puede presumir de tener un cuerpo diez en cualquier época del año, y las Navidades no son una excepción. Para mantener su espectacular físico, la modelo cuida su alimentación -aunque no se priva de los caprichos que más le gustan- y, por supuesto, en su día a día concede una gran importancia al ejercicio, que le ayuda a estar en plena forma. Georgina entrena muchas veces sola, pero a veces incorpora a sus hijos en sus rutinas y, cuando puede, lo hace junto a su chico, Cristiano Ronaldo, para quien el deporte es tanto su profesión como su pasión. Pareja que entrena unida, permanece unida... y ellos lo han demostrado en su último vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

