La Nochebuena más triste de Terelu y Carmen Borrego, tres meses después de la muerte de María Teresa Campos

Terelu Campos y Carmen Borrego tienen que hacer frente a una de las Navidades más tristes de su vida. A pesar de que estas fechas vienen cargadas de magia e ilusión, tras el fallecimiento de su madre, María Teresa Campos, el pasado 5 de septiembre de 2023, serán las primeras fiestas que las hermanas pasen sin su compañía. Además de este duro golpe, las Campos también están haciendo frente a algunas polémicas, como la de Bigote Arrocet, la cual no les deja pasar página fácilmente. En estos días tan señalados, Terelu Campos no ha podido contener la emoción y ha mostrado la dureza de estos momentos.

“Las Navidades me gustaban cuando era pequeña y pasábamos la Nochebuena en casa de mi tío Juan, el hermano mayor de mi madre. Estábamos todos juntos y no teníamos preocupaciones ni angustias. Era feliz y me sentía querida por mis padres, por mis abuelos, por mis tíos y por mis primos. Esa era mi verdadera Navidad y desapareció hace muchos años”, ha comenzado diciendo la colaboradora en su blog de la revista Lecturas. “No os engaño, pero me enfrento a la Nochebuena más difícil de mi vida. No sé cómo la voy a superar, porque sé que será una noche difícil. Os prometo que me abriré de corazón para contaros cómo la he vivido y sentido”, ha continuado relatando Terelu, mostrando así su tristeza de pasar las primeras Navidades sin la mujer que le dio la vida. A pesar de ello, la mayor de las Campos ha intentado que este momento sea un poco más dulce, apoyándose en la decoración de su hogar, recordando así lo mucho que le gustaban estas fechas señaladas a su madre.

Por otro lado, Carmen Borrego también ha mostrado el profundo dolor que siente al no tener a María Teresa Campos a su lado. Durante su participación diaria en el programa Así es la vida, no pudo contener la emoción y se derrumbó en riguroso directo. La hermana de Terelu se rompía al ser preguntada por la presentadora, por cómo iban a ser sus Navidades: “Sí, muy, muy difíciles”, dijo entre lágrimas la pequeña del Clan. En ese preciso momento, sin poder reprimir su emoción, la benjamina de la familia se situó de espaldas a la cámara para no ser enfocada, una situación que provocó que la presentadora se acercara rápidamente a ella para consolarla con un abrazo de apoyo en estos momentos tan complicados.

Sus últimas navidades todas juntas

Una de las cosas que más le gustaba a María Teresa Campos era reunir a toda su familia en su casa. Es por ello que las Navidades se convertían en uno de los momentos más deseados por la presentadora y así lo mostró en su docu-reality. Como cada año, las pasadas fiestas acudieron a su casa sus hijas y sus nietas, las cuales no se han separado de ellas en ningún momento. A pesar de que la comunicadora ya no estaba en su mejor estado de salud, pudo despedir el año con sus seres más queridos. Cabe recordar que desde que se retiró de los platós de televisión, sus hijas decidieron proteger mucho la imagen de la conductora de ¡Qué tiempo tan feliz! y eran contadas las veces que estas le transmitían alguna información del exterior.