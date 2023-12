Kourtney Kardashian y Travis Barker comparten las primeras imágenes de su bebé, Rocky Thirteen Barker

Loading the player...

Hace poco más de un mes que Kourtney Kardashian (44) y el batería Travis Barker (47), daban la bienvenida a su primer hijo en común. Un bebé de lo más deseado porque el matrimonio ha tenido que superar muchos baches hasta convertirse en padres y la modelo tuvo que someterse a varios tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV) y otros remedios naturales para poder quedarse embarazada. A pesar de los contratiempos, cumplieron su sueño y fruto de su amor nació Rocky Thirteen Barker. Ahora, los felices papás han compartido las primeras imágenes de su niño en las que aparece en brazos de su mamá y en las que el músico se come a besos al recién nacido. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Las imágenes no vistas de la impresionante 'baby shower' de Kourtney Kardashian inspirada en Mickey Mouse

Por qué Kourtney Kardashian ha hecho del té de ortiga su nueva bebida 'healthy' favorita