Las imágenes de la paradisiaca babymoon de Suki Waterhouse y Robert Pattinson

El inicio de año será sin duda muy especial para Robert Pattinson y Suki Waterhouse, de 31 años. La pareja espera su primer hijo que sin duda pondrá un broche de cuento a una relación que comenzó en 2018. No solo eso sino que además diversas fuentes cercanas a la pareja acaban de confirmar los rumores que apuntaban a que se han comprometido. Un motivo más para celebrar. Es quizá por eso por lo que hicieron las maletas para viajar a St. Lucia, la paradisiaca isla en medio del mar Caribe donde es imposible no relajarse. Desde allí y con un entorno envidiable, Suki envió varias imágenes de esta babymoon en la que se aprecia su avanzado estado de gestación.

Suki Waterhouse a los 31: su próximo y exitoso proyecto y sus planes con Robert Pattinson

La pareja, que disfrutó así de unos días de desconexión antes de la llegada de su bebé, aprovechó además las cálidas temperaturas de la zona como se puede ver en las imágenes de Suki. La modelo y cantante mostró su tripita en bikini y también con algunos conjuntos muy veraniegos. Tal y como han destacado sus seguidores, está radiante, una belleza que se refleja en las instantáneas que han sido muy aplaudidas por sus incondicionales.

Igual que lo fueron otras en las que se podía ver el anillo de Toi et Moi que luce Suki en el dedo y que desató los primeros rumores de compromiso. Las especulaciones han durado unos días hasta que algunas fuentes cercanas han confirmado sus planes de boda. "Quieren casarse, es importante para ellos" confirman dichas fuentes. Siempre han sido bastante discretos con respecto a su relación y no se prodigan demasiado en público, por lo que de momento no han hecho declaraciones acerca de este futuro enlace.

Salen juntos desde hace cinco años así que el anuncio de su próxima paternidad fue una gran noticia. Fue Suki quien lo hizo en el escenario del Corona Capital Festival en México, el pasado mes de noviembre. "Pensé en llevar un vestido brillante para distraeros de otra cosa que me traigo entre manos, pero no estoy segura de si ha funcionado" dijo mientras salía a escena con un ajustado modelo que marcaba sus curvas.