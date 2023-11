Robert Pattinson y Suki Waterhouse anuncian que van a ser padres de una forma muy original

Las noticias no podían ser mejores para Suki Waterhouse y Robert Pattinson: ¡van a ser padres! La artista y el actor esperan su primer bebé tal y como ha confirmado la propia Suki en un concierto en pleno directo. Fue durante el Festival Corona Capital en México, donde se preparaba para actuar ante una multitud, cuando compartió la excelente noticia tras más de un mes de continuos rumores.

Vestida con un minivestido en tono rosa de lentejuelas, un abrigo de plumas y botas con flecos, Suki, de 31 años, hizo un gesto hacia su incipiente barriguita y dijo: "Pensé en ponerme algo brillante para distraernos de otra cosa que me traigo entre manos, pero no estoy segura de sí ha funcionado" provocando así una gran ovación entre los allí presentes.

Tras ese comentario, la modelo y cantante continuó con su actuación como si nada, pues si por algo se ha caracterizado su historia de amor con el popular Eduard Cullen de Crepúsculo es por su discreción en lo que a sus asuntos personales se refiere. De hecho, no fue sino hasta cuatro años después de haber iniciado su relación cuando los futuros papás debutaron como pareja sobre una alfombra roja, sorprendiendo a propios y extraños, debido a la discreción con la que habían manejado su noviazgo.

Sin embargo, Suki no ha podido, ni ha querido esconder por más tiempo sus nuevas curvas premamá y lejos de esconderse en casa o de taparse por más tiempo decidió gritar a los cuatro vientos esta gran noticia sobre el escenario poniendo así el broche de oro a una historia de amor por la que muy pocos apostaban.

"Estoy sorprendida de haber sido tan feliz con alguien durante casi cinco años" declaraba la actriz a principios de este año al tabloide The Sunday Times. “Siempre me pongo muy contenta cuando veo su nombre aparecer en mi teléfono o incluso cuando me manda un mensaje de texto, y creo que él siente lo mismo por mí. Siempre tenemos mucho que decir y lo encuentro muy gracioso” añadía Suki.

Antes de comenzar a salir con Robert Pattinson, la modelo mantuvo una relación de más de dos años con Bradley Cooper, a la que pusieron fin en 2015 momento en el que el actor comenzó un nuevo con la supermodelo rusa Irina Shayk.

Suki también salió con el músico Miles Kane desde 2011 hasta 2013 y estuvo relacionada involucrada con el actor de Star Wars Diego Luna desde 2016 hasta 2017. Robert, por su parte, estuvo anteriormente en una relación con su compañera de Crepúsculo , Kristen Stewart , de quien se separó en 2013 y también estuvo comprometido con la cantante FKA twigs de la que se separó en 2017.