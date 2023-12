La caída en picado de Gerard Depardieu, el que fuera emblema del cine francés

El actor y director francés Gerard Depardieu, de 74 años, ha sido señalado en lo que va de año por 16 mujeres que le acusan de haber abusado sexualmente de ellas. La periodista española Ruth Baza ha sido la última en hacer público el episodio que sufrió junto al intérprete en el año 1995, cuando ella viajó a París para entrevistarle. Ruth asegura que, inmediatamente después de haber sufrido el presunto abuso por parte del actor, habló con el jefe de Cinemanía, quien por aquel entonces era Javier Angulo, pero sin revelarle lo que había ocurrido. "Venía traumatizada", ha confesado el exdirector de la revista, que escuchó ya en aquel momento cómo Baza calificaba de "maltrato" y de "muy desagradable" lo vivido. Sin embargo, ha sido ahora cuando la periodista ha denunciado lo ocurrido hace casi 30 años, ya que en abril empezó a ver cómo otras mujeres se posicionaban contra Depardieu por haber sufrido, presuntamente, violencia sexual por su parte.

La denuncia de la periodista se suma a la de la actriz francesa, Hélène Darras, que también denunció una agresión por parte del actor durante el rodaje de la película Disco de 2007, según publica el portal digital France Info, que detalla que la querella fue presentada en París el pasado mes de septiembre, a raíz de la colaboración de Hélène Darras con una investigación periodística sobre Depardieu. Los hechos denunciados se remontan al rodaje de la película de Fabien Onteniente, en la que Darras obtuvo un pequeño papel secundario. La actriz asegura que el comportamiento de Depardieu fue "ingobernable" y detalla que le propuso ir a su camerino, a lo que ella se negó, aunque eso no frenó, supuestamente, al actor. Hasta ahora, Hélène Darras no había presentado denuncia, pero había aportado su testimonio a la policía para apoyar el de Charlotte Arnould, que acusó de violación al actor en diciembre de 2020.

Acumulación de denuncias

Estas denuncia se suman a otros 13 testimonios de mujeres que acusaron a Depardieu de ejercer violencia sexual durante los rodajes de once películas estrenadas entre 2004 y 2022, según dio a conocer el diario francés Mediapart el pasado mes de abril. Tras la publicación de los relatos de estas mujeres, el actor negó cualquier comportamiento penalmente reprobable. Todas las mujeres acudieron a la justicia, pero ninguna de ellas presentó denuncia al pensar que su palabra no sería suficiente frente a la de Depardieu, así como el temor a las consecuencias sobre el futuro de su carrera ante cualquier denuncia pública, según cuenta el diario.

Una vida marcada por el escándalo

Al margen de esta investigación, la polémica ha planeado durante los últimos años sobre el protagonista de películas tan emblemáticas como Cyrano de Bergerac o Astérix y Obélix. Su carrera en ocasiones se ha visto ensombrecida por su adicción al alcohol, -él mismo llegó a contar que se bebía entre 8 y 12 botellas de vino cada día y le fue retirado el carnet de conducir por conducir ebrio-, y la mala relación con el mayor de sus cuatro hijos, Guillaume, que falleció a los 37 años. Su relación con su hijo pasó por muchos altibajos, a pesar de haber trabajado juntos en varias películas.

Después de su primer matrimonio con la actriz Élisabeth Guignont, madre de sus dos primeros hijos -Guilleaume y Julie-, tuvo otros dos hijos Roxeane, con la actriz francesa Karine Silla, y Jean, junto a la diseñadora de joyas Helene Bizot. Una de sus relaciones más conocidas fue la que mantuvo con la actriz Carole Bouquet durante una década, con la que no tuvo descendencia. "Gérard es la vida misma, eso no quiere decir que el día a día sea fácil, pero he vivido momentos prodigiosos”, contó de él.

El protagonista de Un matrimonio de conveniencia es conocido por sus excentricidades. Se convirtió en noticia por haberle propinado un cabezado a un fotógrafo en Florencia o haber orinado en el pasillo de un avión durante un vuelo de París a Dublín a la vista de todo el resto del pasaje. Y tan solo hace unos días salió a la luz un vídeo inédito del 2018 en el que se puede ver al actor pronunciando comentarios misóginos y obscenos que han acabado por hundir de manera definitiva la ya de por sí maltrecha imagen del intérprete.

Su cambio de nacionalidad

Otro de sus episodios más comentados fue su renuncia a la ciudadanía francesa. Cansado de pagar impuestos en su país, decidió renunciar al pasaporte francés y en 2013 obtuvo la nacionalidad rusa. Se registró como empresario en Saransk, capital de la república de Mordovia, donde montó una cafetería y prometió aprender ruso. Todo lo hizo para luchar contra el impuesto del 75% por ciento a las personas más ricas, mientras que en Rusia es del 13%.