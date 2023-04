Gerard Depardieu, una vida marcada por el escándalo, la tragedia y las adicciones

La vida de Gerard Depardieu ha estado marcada por el escándalo, la tragedia y los excesos. A la tormentosa relación con su hijo Guillaume, que falleció a causa de una neumonía fulminante a los 37 años, y sus problemas con el alcohol, se suma ahora la denuncia de trece mujeres que le acusan de violencia sexual durante los rodajes de once películas entre los años 2004 y 2022. El protagonista de Cyrano de Bergerac negó las acusaciones tras ser imputado por este tipo de conducta inapropiada años atrás tras la denuncia de una joven actriz y ahora una nueva investigación ha vuelto a poner de manifiesto otro supuestos abusos por parte del actor francés de 74 años.

Los abogados del actor se han pronunciado sobre estas acusaciones."Él niega formalmente todos los cargos que puedan caer dentro de la ley penal", dicen sobre el protagonista de Astérix y Obélix y aseguran que los testimonios de estas mujeres están basados en "evaluaciones muy subjetivas y/o juicios morales".

Al margen de esta investigación, la polémica ha planeado durante los últimos años sobre este actor. Su carrera en ocasiones se ha visto ensombrecida por su adicción al alcohol, -él mismo llegó a contar que se bebía entre 8 y 12 botellas de vino cada día y le fue retirado el carnet de conducir por conducir bajo los efectos del alcohol-, y la mala relación con el mayor de sus cuatro hijos, Guillaume, que falleció a los 37 años. Su relación con su hijo pasó por muchos altibajos, a pesar de haber trabajado juntos en varias películas, y al parecer el joven murió sin reconciliarse con su padre.

Después de su primer matrimonio con la actriz Élisabeth Guignont, madre de sus dos primeros hijos -Guilleaume y Julie-, tuvo otros dos hijos Roxeane, con la actriz francesa Karine Silla, y Jean, junto a la diseñadora de joyas Helene Bizot. Una de sus relaciones más conocidas fue la que mantuvo con la actriz Carole Bouquet durante una década, con la que no tuvo descendencia. "Gérard es la vida misma, eso no quiere decir que el día a día sea fácil, pero he vivido momentos prodigiosos”, contó de él.

El protagonista de Un matrimonio de conveniencia es conocido por sus excentricidades. Se convirtió en noticia por haberle propinado un cabezado a un fotógrafo en Florencia o haber hecho pis en el pasillo de un avión durante un vuelo de París a Dublín a la vista de todos. El intérprete francés ha hecho correr ríos de tinta con cada uno de sus escándalos.

Otro de sus episodios más comentados fue su renuncia a la ciudadanía francesa. Cansado de pagar impuesto en su país, decidió renunciar al pasaporte francés y en 2013 obtuvo la nacionalidad rusa. Se registró como empresario en Saransk, capital de la república de Mordovia, donde montó una cafetería y prometió aprender ruso. Todo lo hizo para luchar contra el impuesto del 75% por ciento a las personas más ricas, mientras que en Rusia es el 13%