La emoción de Alejandro Sanz, acompañado por sus cuatro hijos en el escenario, al cerrar su gira triunfal

Alejandro Sanz ha puesto punto final a su gira Sanz en Vivo. Un tour nacional e internacional de 100 conciertos que ha terminado en su ciudad natal, Madrid. Un último recital que ha estado repleto de momentos inolvidables. El artista ha llenado el WiZink Center con cientos de fans entregados que se han dejado la voz para cantar algunos de sus temas más populares como Pisando fuerte. Pero, sin duda, el instante más emotivo ha sido cuando los cuatro hijos del intérprete: Manuela (22), Alexander (21), Dylan (11) y Alma (8), se han subido al escenario para fundirse en un fuerte abrazo con su padre. Familia y música, una combinación perfecta para el cantante que ha encontrado en estos dos elementos el refugio ideal para hacer frente a una delicada etapa personal. “En cada uno de los conciertos han pasado cosas: bonitas, feas, raras. Digo en lo personal. Pero, la verdad, es que en cada uno de esos conciertos me he curado. Gracias a las personas que me habéis acompañado. Nunca olvidaré esta gira" ¿Quieres ver todos los detalles? ¡Pues dale al play y no te lo pierdas!

