Kaia Gerber y Austin Butler, no se pierden el estreno de George Clooney en Nueva York

La relación de Kaia Gerber con el actor Austin Butler va viento en popa y se han convertido en una de las más atractivas de Hollywood. Ella, hija de Cindy Crawford, se ha consagrado como una de las modelos más cotizadas del mundo, y él es uno de los actores de moda, tras el éxito en taquilla de la película Elvis, un biopic sobre la vida de Elvis Presley, en la que el intérprete dio vida al “rey del rock”, ganando un Globo de Oro y un BAFTA al mejor actor. Ahora, ambos han acudido en Nueva York al estreno de la última película dirigida por George Clooney, The Boys in the Boat, gran amigo de los padres de Kaia, Cindy Crawford y Rande Gerber.

Enamorados e inseparables

Los novios siempre se han mantenido discretos a la hora de hablar sobre los asuntos referidos a su relación sentimental, pero eso no significa que se escondan o que no presuman de su amor allá por donde van, dejando románticas estampas en las que derrochan cariño y complicidad. A la pareja la hemos podido ver paseando por las calles de Malibú en la compañía de “Milo”, un perro de rescate que la supermodelo adoptó hace tres años a través de la Fundación Labelle. Por su parte, el actor, que se dio a conocer por su papel de James Garret en Zoey 101, ha protagonizado Masters of the Air, una miniserie de guerra.

La estrecha relación de los padres de Kaia con George Clooney

No es extraño que Kaia acuda a apoyar al actor y también director George Clooney, ya que es un viejo conocido de su familia. Una relación estrecha que va más alla de una simple amistad. El marido de Cindy Crawford, Rande Gerbe, es uno de los mejores amigos del actor además de socio. Desde hace más de 20 años comparten vivencias, tantas que hace tres veranos decidieron poner en marcha su propia marca de tequila, Casamigos, en honor a la casa que comparten en Baja California.

De hecho, Gerber se mostró encantando con el matrimonio de su amigo con Amal Clooney, la abogada, activista y escritora libanesa . En una entrevista con el diario The Times británico, indicó que el nuevo paso por el altar de su amigo no era cuestión de tiempo "sino de encontrar a la persona adecuada", y Amal parece haberse convertido en esa figura. De ella dijo que "es una gran incorporación a la familia", una mujer con la que ya ha pasado tiempo en la casa de Baja California. A los cuatro les hemos podido ver juntos en Ibiza en la presentación de la marca de tequila de la que son dueños.