Pedro Alonso cuenta el incidente que casi le cuesta la vida cuando tenía 12 años

Está a punto de retomar el personaje que le ha convertido en una de las estrellas de la pequeña pantalla en la serie Berlín, que recoge la trama que conquistó al mundo en La casa de papel. El actor Pedro Alonso se mete en la piel del famoso ladrón de nuevo para contar su historia más personal y conquistar al espectador. Alonso ha desvelado también algunas de sus anécdotas privadas estos días durante la promoción de la serie, que se estrena el 29 de diciembre en Netflix. Ha contado de hecho uno de los episodios más impactantes de su infancia, un accidente que estuvo a punto de costarle la vida mientras jugaba cuando tenía solo 12 años.

“Tenía una pelota de baloncesto de la feria y había una rendija en el hueco del ascensor que no tenía puerta” comentó sentado en El Hormiguero. Explicó, para poner en contexto la situación, que era un niño muy curioso así que se le ocurrió probar a meter la pelota en esa rendija. “Vi la rendija, miré la pelota y dije si meto la pelota por ahí…”. Fue al hacerlo cuando metió también un brazo con tan mala suerte que alguien llamó al ascensor en ese momento. Empezó a moverse la cabina y atrapó los brazos del actor aunque comenta que tuvo suerte porque paró antes de llegar a la cabeza.

Logró sacar un brazo y empezó a gritar pidiendo ayuda. “Todo el edificio salió y mi hermano mayor bajó por las escaleras para darle al ascensor. Me sacó el brazo con dos agujeros. Estuve a punto de palmarla” aseguró el intérprete ante el asombro de presentador y público. Pedro Alonso reconoció que la serie que está a punto de estrenar tiene un tono más romántico que La casa de papel, que ha supuesto un auténtico antes y después en su carrera. Pedro ha definido el gran cambio que supuso en su vida este título como un “meneo bestial”.

“Escribo mucha literatura de no ficción de todo lo que me pasa. Lo que he escrito de lo que me ha pasado a la gente de mi alrededor y a mí con La casa de papel da para una novela. Hubo movimientos muy perturbadores de la energía que se generó alrededor" comentó. Ya en unas recientes declaraciones en la revista ¡HOLA! Pedro habló del impresionante fenómeno de la fama. “Pienso que la fama, como tantas cosas, es una oportunidad y a la vez es una prueba. Si no estás en balance, puede arrollar al más pintado. Depende de donde te coloques que esa oportunidad revele tu parte de luz o tu parte de sombra. Por otra parte, he de decir que he recibido mucho cariño y respeto en estos últimos años y procuro honrarlo y a la vez tomarlo con cierta distancia. Pero sin duda que los astros se alineen de esta forma no es fácil. No lo olvido” aseguró en nuestras páginas.