La reacción de Tamara Falcó ante la nueva maternidad de su hermana Ana Boyer

Ana Boyer y Fernando Verdasco han anunciado en la revista ¡HOLA! que van a ser padres de su tercer hijo. Una excelente noticia que llega por Navidad y que no puede alegrar más a la familia al completo. La hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer se convertirá en madre de familia numerosa en los próximos meses y su futuro bebé se convertirá en el mejor compañero de juegos de Miguel, de cuatro años, y Mateo que está a punto de cumplir tres el próximo 21 de diciembre.

Al conocer su nueva maternidad, Tamara Falcó no ha podido ocultar la ilusión que le produce ser tía de nuevo. La marquesa de Griñón que es madrina de Miguel, el hijo mayor de Ana, está como loca de contenta de que la familia aumente y ha compartido con sus fans este mensaje de ella y su marido, Íñigo Onieva. "Enhorabuena Ana Boyer y Fernando Verdasco. Os queremos", señala junto a una foto veraniega en la que aparecen los cuatro juntos tomada en 2021.

Ana y Tamara están muy unidas desde que eran niñas y siempre se han alegrado mutuamente de sus logros y buenas noticias. La hija del fallecido Carlos Falcó, que se casó con íñigo Onieva este verano, el 8 de julio, también planea ser madre y de hacerse realidad su deseo tendrían hijos de edades similares, lo que supondría una alegría más para ambas. Tamara es feliz rodeada de niños y en su rol tía la hemos visto jugar y disfrutar al máximo con sus sobrinos, sobre todo con los de Ana que son con lo que más tiempo pasa. "Es la más cariñosa y divertida del mundo. Se inventa todo tipo de juegos que a los niños les encantan", cuenta Ana Boyer en ¡HOLA!

Desde que pronunciara el sí, quiero este verano en el Palacio de El Rincón, no ha podido ocultar las ganas que tiene de ser madre, y es un tema recurrente en cada una de sus apariciones en público. "Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente, será lo que Dios quiera, pero es verdad que con Fertilitas fenomenal, me están haciendo un seguimiento y estoy supercontenta, por ahora todo bien", contó después de ser fotografiada acudiendo a una clínica en la que está llevando a cabo un método natural llamado naprotecnología para aumentar la familia. La colaboradora quiso dejar claro que no tiene ningún problema de fertilidad para ser madre. "No, no, para nada, era justamente para ir adelantando porque tengo otra amiga que lo hizo, pero al ser un método natural se tarda mucho tiempo, no es inmediato", manifestó.

A la espera de que esa buena nueva se produzca, Tamara e íñigo siguen disfrutando de su matrimonio como si siguieran de luna de miel viajando a lugares mágicos como Vilna, la capital de Lituania, el último destino al que han viajado antes de Navidad. Este año celebrarán las fiestas en Miami, donde viven Chabeli, Julio y Enrique Iglesias. Isabel Preysler viajará junto a Ana Boyer y Tamara Falcó, además de sus respectivos esposos, a Florida para celebrar "todos juntos" la época más familiar y entrañable del año.

