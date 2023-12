¡Sorpresa! Hilary Duff anuncia que está embarazada de su cuarto hijo

La familia de Hilary Duff crece y el amor se multiplica. A sus 36 años, la polifacética intérprete celebra, rodeada de su numeroso clan, que en unos meses se convertirán en uno más, pues está embarazada de su cuarto hijo, el tercero junto a su marido Matthew Koma. "¡Sorpresa, sorpresa!", ha escrito entusiasmada la estrella estadounidense de éxitos como Wake up, Fly o All about you en su perfil social, en el que suma cerca de veintisiete millones de admiradores con quienes ha compartido la buena nueva de una original forma. "Bebé cuatro esta cargando...", ha agregado por su parte el orgulloso papá, también de 36 años.

Una bendición con anuncio muy navideño

Para Hilary y Matthew, que sellaron su amor en una ceremonia civil sorpresa en 2019 en el jardín de su residencia en Los Ángeles por estas mismas fechas, las fiestas navideñas son muy especiales y significativas, razón por la que no podían elegir un momento mejor para compartir con el mundo esta bendición. Radiante, desbordante de felicidad y fiel a su característico sentido del humor, la protagonista de Lizzie McGuire ha hecho el anuncio a su manera: con una encantadora y divertidísima instantánea en la que los miembros de el multitudinario clan son el centro. Una imagen formada por varias tomas que fueron capturadas por la fotógrafa profesional Jenna Elliott y que conforman su christmas navideño de este dulce 2023: "Emocionada de poder, al fin, compartir esta divertida sesión de vacaciones y anuncio para la única e inigualable Hilary Duff", ha expresado ensta en su cuenta.

"Demasiado para las noches silenciosas. Con amor, el equipo de Duff, Bair, Comrie", se lee en la parte delantera de la felicitación, de forma ovalada y color granate, en cuyo centro aparecen Hilary y Matthew junto a sus hijos Mae, de 5 añitos, Banks Violet, de 2, y el mayor, Luca, de 11 años, que nació fruto de su anterior relación conyugal con la estrella de hockey sobre hielo Mike Comrie. Con gestos de sorpresa y enfundados en cómodos pijamas de diferentes colores y estampados, los cuatro presumen de unión, sintonía y carácter jovial, todos ellos, sobre la cama del matrimonio. En dicha fotografía, que en cuestión de minutos ha alcanzado el medio millón de likes y los cuatro mil comentarios, se ve a Hilary tocándose cuidadosamente su abultada barriguita. Por su parte, la mediana aparece colgada del dosel del dormitorio, mientras que la benjamina toca una miniguitarra y el mayor de la casa descansa en un sillón.

Felicitaciones, humor y alegría generalizada entre los fans de Hilary

En el reverso de la adorable tarjeta, en el que vuelven a aparecer por separado los tres niños, se puede leer "¡abróchense los cinturones! Vamos a añadir uno más a este grupo de locos", una frase que ha desencadenado algunas bromas en la sección de comentarios: "Solo faltan ocho más para completar el pack", ha replicado con ironía la artista Alyson Stoner, unas ocurrentes palabras que van en sintonía con la gran mayoría de reacciones y felicitaciones. "Eres un icono, tendré hijos porque eres inspiración", "dándonos la esperanza de tener hijos", "qué tarjeta tan linda" o "qué forma tan bonita de anunciarlo", han sido algunas de ellas.

Curiosamente, esta alegría personal llega a la vida de la pareja una década después de que sus caminos se cruzaran durante la creación del álbum de la cantante Breathe In. Breathe Out, que vio la luz en la primavera de 2015, aunque no iniciaron su noviazgo hasta casi cuatro años más tarde. Fue en 2017 cuando lo oficializaron en su primera alfombra roja y, si bien se tomaron un tiempo de standby, el destino volvió a unirles hasta el punto de anunciar que esperaban a su primera hija en común en 2018, meses antes de comprometerse y de darse su discreto 'sí, quiero' ante sus allegados. "Fue una fiesta de amor, una ceremonia pequeña e íntima en su casa con amigos y familiares", aseguró entonces uno de los asistentes a la cita. Ahora, Hilary, que hace unas semanas se enfrentó a la cancelación de su serie Cómo conocí a vuestro padre, se volcará en cuidarse a ella y a la bebé en todos los aspectos para que el parto sea lo más llevadero posible: "Quiero trabajar en el interior porque esa es la parte más importante del sistema", comentó en una entrevista reciente con la revista Women's Health en la que habló con orgullo de los cambios que su cuerpo ha experimentado tras tener a sus niños.

