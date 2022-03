Hilary Duff se casa por sorpresa con Matthew Koma

La cuenta atrás para despedir el 2019 ha comenzado, y Hilary Duff ha decidido poner el broche de oro a este año dando un paso más en su relación con Matthew Koma. La protagonista de Lizzie McGuire y el músico se han dado el "sí, quiero" este fin de semana. Además, lo han hecho siendo fieles a su discreción puesto que han apostado por un enlace sencillo y completamente privado. Para evitar los flashes, la pareja ha decidido convertirse en marido y mujer en una ceremonia civil celebrada la noche del sábado en el jardín de la casa que comparten en Los Ángeles, donde únicamente han contado con la compañía de sus allegados.

"Fue una fiesta de amor, una ceremonia pequeña e íntima en su casa con amigos y familiares", ha asegurado uno de los invitados, quien no ha revelado su identidad ni ha dado más datos acerca de esta fiesta. La única foto que, por el momento, se ha compartido de la boda es un bonito ramo de flores que bien podría haber sido el elegido por la novia. Jessica Paster, la famosa estilista que es íntima de Hilary, ha sido quien lo ha mostrado junto a una reveladora frase acompañada de un emoticono de un corazón, otro de una flor, una mariposa y un muñeco de nieve. "Winter solstice... A day of luv (solsticio de invierno, un día de amor". Una publicación que le ha gustado a la propia Duff.

Entre los asistentes a este enlace ha habido dos invitados muy especiales, los hijos de Hilary. Cabe recordar que en octubre del pasado año la artista daba la bienvenida a su primera hija con Koma, una niña llamada Banks Violet Bair. La pequeña ha encontrado en estos doce meses de vida a su mejor compañero de juegos en su hermano mayor, Luca Cruz, quien nació hace siete años fruto de la relación entre Duff y el jugador de hockey Mike Comrie.

La relación sentimental de Matthew y Hilary se remonta a comienzos de 2017, aunque ambos se conocían desde años antes ya que trabajaron juntos en la grabación de uno de los discos de ella, Breathe In. Breathe Out, en el que él colaboró produciendo y escribiendo los temas. Aunque desde hace tiempo se refieren el uno al otro como 'mi marido' y 'mi mujer', fue en mayo cuando decidieron comprometerse oficialmente. "Le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo", decía Koma. "Me pidió que fuera su esposa", añadía entonces Duff junto a una imagen mostrando su anillo de pedida.

