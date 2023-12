¡Padres de nuevo! Adam Driver y Joanne Tucker dan la bienvenida a su hija

El 2023 no ha podido terminar mejor para Adam Driver y Joanne Tucker, que han dado la bienvenida al mundo a la niña que esperaban. Con su llegada, la feliz pareja de actores vuelve a vivir la experiencia de la paternidad a sus 40 y 41 años respectivamente, pues la benjamina se une a su primogénito, de 7 años. Una década después de su enlace, que celebraron en secreto en junio de 2013, y diez meses después de que trascendiera la noticia del embarazo de la intérprete estadounidense, celebran la buena nueva, una fantástica noticia con la que el matrimonio pone el broche a una etapa para enmarcar: "El año pasado pedí una niña y la conseguí", expresó entusiasmado el orgulloso papá durante uno de los ensayos del programa de Saturday Night Live, que esa noche presentaba por cuarta vez.

La bebé, el mejor de los regalos de 2023

Como ha ocurrido en otras ocasiones, ni Adam ni Joanne se han pronunciado sobre este gran acontecimiento personal, que ha confirmado Page Six, el mismo portal que anunció en noviembre de 2018 que habían recibido a su primogénito, un pequeño que les había convertido en papás dos años antes y cuya existencia se desconocía. Si algo une al villano de La guerra de las galaxias, peculiar novio de Lena Dunham en Girls y magnate de la moda Maurizio Gucci en La casa Gucci y a su esposa es, entre otros factores como su versatilidad artística, su talento actoral y carácter familiar, su hermetismo absoluto. Ambos son muy celosos de su intimidad hasta el punto de no tener perfiles sociales y son contadas las menciones que han hecho al respecto en los últimos tiempos, razón que justifica que no se hayan pronunciado sobre el nacimiento de su bebé.

Una verdadera bendición de la que se desconocen todos los detalles, más allá que ha venido al mundo este año. Aun así, en las fotos que el mencionado espacio de noticias publicó en febrero se veía a Joanne luciendo unas prominentes curvas premamá, por lo que su proceso de gestación ya estaba avanzado, lo que hace pensar que la niña ya tendría unos meses de vida. En aquellas instantáneas, tomadas frente a su residencia en la Gran Manzana, estaban saliendo de su vehículo y descargando la compra que habían realizado en el supermercado ayudados de un gran carrito. Ataviados con ropa de abrigo y con gafas de sol y gorros que les permitían pasar algo más desapercibidos entre los viandantes, se dejaron ver muy pendientes el uno del otro y en actitud tranquila y natural. Fue entonces cuando la preciosa noticia copó multitud de titulares alrededor del mundo.

Otros detalles de la vida de la pareja más allá de su faceta de papás

Pese a que las estrellas de Hollywood, que se conocieron en la Escuela Juilliard a inicios de la década de los 2000, no han hablado abiertamente sobre sus niños, Adam, que suele ser muy enigmático, sí ha hecho pequeñas alusiones a su condición de padre a lo largo de su ovacionada trayectoria. Es el caso de las declaraciones que ofreció en 2017 a la revista W, cuando aseguró que no creía que pudiera adorar a nada tanto como a su mascota: "Quizá tenga un hijo, y sea como '¡pero el perro!'". Sobre otras aristas de su privacidad, de él sabemos que es hijo de padre predicador de la iglesia baptista y madre pianista del mismo lugar, escenario que fue testigo de sus primeros pasos como cantante de coro y su iniciación en las artes escénicas.

Con el transcurso del tiempo, sus progenitores decidieron emprender caminos por separado y su madre volvió a pasar por el altar con otro predicador. Antes de lograr su primer gran papel con 27 años y tras el trágico atentado de las Torres Gemelas se alistó a las filas del cuerpo norteamericano de marines "porque no estaba haciendo nada honesto con su vida, más allá de comer comida rápida", según comentó en una entrevista, y el resto es historia. De la vida de Joanne se conocen muchos menos detalles más allá de que sus raíces están en Bermudas, que se crió en Brooklyn, y que- en 2009 fundó junto a su marido la organización sin ánimo de lucro Artes en las Fuerzas Armadas, iniciativa centrada en la organizción de espectáculos teatrales sin coste para soldados desplazados en bases militares de todo el planeta.

