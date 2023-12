Manuel Velasco aclara cómo vivió su madre su última etapa: 'Yo no le he prohibido ninguna visita a nadie' El hijo de Concha Velasco se emociona al expresar el vacío que siente al despedirse de la actriz, a la que consideraba 'su mejor amiga'

Manuel Velasco ha querido agradecer públicamente todas las muestras de cariño y apoyo que han recibido tras la muerte de su madre, la inolvidable Concha Velasco. La gran dama de la interpretación fallecía el pasado 2 de diciembre, apenas unos días después de haber celebrado su 84º cumpleaños rodeada de sus seres queridos. Después de la capilla ardiente celebrada en el Teatro La Latina de Madrid, donde sus familiares, amigos, compañeros de profesión y admiradores le dieron un últimos adiós, la artista fue despedida en su ciudad natal, Valladolid, donde se ofició una misa en la Catedral de la ciudad por su eterno descanso y a continuación fue enterrada en el Panteón de los Hombres Ilustres en el Cementerio del Carmen, donde reposan los restos del poeta José Zorrilla y el escritor Miguel Delibes.

Después de dos días llenos de dolor pero también de gratitud por la cariñosa acogida de los españoles, el hijo mayor de Concha Velasco manifestaba su sentir en el programa Espejo Público de Antena 3. Tras dar las gracias a la residencia donde la cuidaron y mimaron hasta el último momento y al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde posteriormente falleció, Manuel expresaba su dolor y el de su hermano Paco Marsó por la pérdida de su madre y el inmenso vacío que les deja su partida. "Estoy en shock", contaba Manuel, que aún no ha podido asimilar su pérdida. "Del viernes al sábado fue la peor noche de mi vida", relataba con tristeza sobre cómo fueron las últimas horas de Concha Velasco en el hospital.

A pesar de su tristeza, al mismo tiempo quiso mostrar su entera satisfacción por la gran acogida del público. "El día que falleció yo le decía a mi hermano Paquito, mañana sabes lo que se nos viene encima, no sé si les seguimos cayendo mal", contaba el escritor a la presentadora Susanna Griso. Una impresión que para nada era la real. "Nos abrazaron a Paco y a mí. Yo le decía a mi hermano 'mira cuánto quiere la gente a mamá'", contaba emocionado por la respuesta que había recibido de amigos, seguidores y admiradores. "Me he quitado esa espina, porque no sabía si me iban a tirar tomates", reonocía el guionista de las dos últimas obras que representó su madre, La habitación de María y El funeral, antes de retirarse de los escenarios, por las críticas que había recibido en los últimos tiempos.

El hijo de Concha estaba preocupado sobre todo por todo lo que se ha dicho de ella y no era cierto. De hecho ha contado que se vio obligado a eliminar sus redes sociales por las barbaridades que había recibido. "A mí me afecta mucho todo. Soy un esqueleto", contaba refiriéndose a los últimos meses de enfermedad de su madre que le afectaron tantísimo. "Yo no le he prohibido ninguna visita a nadie, ha ido a verla el que quería. Yo las ponía los miércoles y los sábados a las cuatro de la tarde que eran los días de visita. Yo le preguntaba también a ella ¿quién quieres que venga? y yo planeaba".

Manuel Velasco no solo ha perdido a su madre, sino también a su referente y su mejor amiga. "He enterrado a dos padres, Paco Marsó y Fernando Arribas, pero la relación que tenía con mi madre...Era mi mejor amiga. Dentro de dos semanas voy a estar fatal porque sé que te viene el bajón, pero mi hermano y yo somos afortunados de haber gozado de la mejor madre del mundo y de haber recibido el cariño de todos los españoles", concluía el escritor, que ensalzó la gran trayectoria de su madre en todos los ámbitos: el cine, el teatro y la televisión.