George y Amal Clooney, amor bajo la lluvia y sobre la alfombra roja en una noche muy importante para el actor

Forman una de las parejas más glamurosas y atractivas del planeta, algo que volvían a demostrar este domingo por la noche en su última aparición juntos. George y Amal Clooney han acudido juntos a la que era una velada muy especial para el actor, donde su mujer le mostraba una vez más su apoyo incondicional para las grandes citas. Acaramelados y muy cariñosos en todo momento, el matrimonio deslumbraba nada más dejarse ver por la alfombra roja.

El intérprete de 62 años y su esposa (45) acaparan los flashes a las puertas del emblemático The Curzon Mayfair, el cine londinense que acogía la première de la esperada nueva película que tiene a la estrella de Hollywood como director. Se trata de unos cines construidos originalmente en 1934, icónico edificio con casi un siglo de historia que cuenta con un techo 'art déco' inspirado en los años sesenta y un lujoso auditorio principal.

Con una temperatura no superior a los diez grados en la capital británica, el protagonista de la saga Ocean's se mostraba feliz y encantado por contar con la presencia de la madre de sus mellizos Ella y Alexander (6 años). La abogada y activista, desafiando el tiempo meteorológico, lucía espectacular con un conjunto negro que dejaba al descubierto sus hombros. Cogiéndose de la cintura e intercambiándose miradas cómplices, ambos derrochaban pura química bajo los focos.

Aunque en un principio no llovía, unas finas gotas hacían finalmente acto de presencia pero ni mucho menos para aguar la fiesta. De hecho, el matrimonio lo ha solucionado rápidamente y se resguardaba bajo un paraguas transparente antes de entrar al recinto. También hubo tiempo antes para que George Clooney se acercara a los fans y les firmara autógrafos, además de atender a la prensa y dar algunas claves de su filme.

Se trata del drama basado en hechos reales The Boys in the Boat, ambientada en la década de 1930 sobre la épica historia que vivió el equipo de remo de la Universidad de Washington. Desde sus comienzos en la era de la Gran Depresión hasta ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Berlín, adapta el libro homónimo superventas del escritor Daniel James Brown.

La cinta, que ya ha entrado en las quinielas para llevarse premios importantes, está protagonizada por Joel Edgerton, Callum Turner, Courtney Henggeler, Hadley Robinson y James Wolk. Un relato apasionante sobre nueve jóvenes, hijos de astilleros y agricultores del oeste de Estados Unidos, que con su fuerza y tesón consiguieron superar en la competición a jóvenes ricos y aristócratas que contaban con más recursos y una mejor posición social que ellos.

George Clooney, quien ya se ha ganado el aplauso unánime de la crítica con largometrajes suyos como el aclamado Buenas noches y buena suerte (2005), explicaba que su obra es una "oda a la perseverancia". Sobre el elenco, ha desvelado que "cuando empezamos a hacer el casting, los llamamos y preguntamos: '¿eres una persona atlética?'". Así que para formarles como buenos remeros "nos tomó alrededor de tres meses de entrenamiento, pero lo logramos", se felicitaba.

