Leo Messi y Antonela Roccuzzo visitan Disneyland con sus hijos ¡y desatan la locura!

Loading the player...

Siempre que disponen de tiempo en su agenda, Leo Messi y su mujer, Antonela Roccuzzo, aprovechan para dedicarlo a su familia. Sus planes favoritos son los que realizan juntos, y también con sus tres hijos: Thiago, que está a punto de soplar once vela, Mateo, de ocho años, y Ciro, de cinco. En esta ocasión han disfrutado de una jornada en Disneyland, un plan familiar de lo más normal... aunque no tanto para quienes también estaban pasando el día en el parque temático y alucinaban al ver pasar tranquilamente al astro argentino del balón. Muchos se detuvieron para saludarles o pedir fotos, otros grabaron al deportista junto a Antonela y los niños paseando o liberando adrenalina en las atracciones. Dale al play y no te lo pierdas.

-Leo Messi y Antonela Roccuzzo, felices y radiantes con sus tres hijos en su posado más espectacular

-Leo Messi da los detalles más íntimos de su vida: sus ganas de tener una niña, la rutina de su hogar y el papel de Antonela