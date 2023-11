José Yélamo anuncia que ha sido padre por segunda vez con esta preciosa imagen

¡Toca darles la enhorabuena! José Yélamo y Paula del Fraile han dado la bienvenida a su segundo hijo, un bebé precioso, muy morenito, al que han llamado Iago. Ha sido el presentador de laSexta Xplica el encargado de anunciar la feliz noticia. "Un sábado diferente. Ya somos cuatro. Bienvenido a casa, Iago", publicó el pasado 25 de noviembre junto a esta foto de familia.

Fue a principios de junio cuando la colaboradora de Aruseros, el matinal de laSexta, anunció en pleno directo que estaba embarazada. "¡Habemus niño!", exclamó entre serpentinas, globos y confetis de postproducción. La periodista confirmó que daría a luz a finales de noviembre y que su hija Claudia, de dos años, quería que el bebé se llamara Pablo. "Sí, es un nombre muy bonito, a mí Pablo me encanta, pero me gustaría valorar otras opciones. No sabemos que Pablo tiene alrededor porque en su guardería no hay Pablos, pero a ella le ha dado por ahí", contó entre risas.

La decisión de la niña era tan firma que no estaba dispuesta a negociar con sus padres. "Ha salido un poco cabezota, como los padres, qué culpa le vamos a echar, es lo que hay, pero bueno, tenemos tiempo para convencerla. Por lo menos se le ha ocurrido Pablo que es bonito, podía haber sido peor, podía haber sido una opción un tanto extraña... tiene buen gusto", añadió Paula sin parar de reir. A pesar de su tenacidad, la pequeña ha perdido la batalla y su hermano ha recibido el nombre de Iago en homenaje a las raíces gallegas de la periodista.

Yélamo, natural de Cádiz, se despidió de los espectadores de laSexta el pasado 18 de noviembre. "Puede que sea padre en las próximas horas. También es muy probable, no lo sé, que no les vea más hasta dentro de unas semanitas. Pórtense bien y les espero pronto, aquí, en laSexta Xplica", dijo emocionado.

El presentador ha sido sustituido por la periodista Verónica Sanz, quien celebró la llegada de Iago con toda la audiencia. "Ya me han visto a mí, que no soy Yélamo, y eso es por una excelente noticia. Nuestro compañero ha sido papá por segunda vez. Y eso hay que aplaudirlo porque trae un nuevo cotizante. Eso es de ser un valiente y es una aventura preciosa la que tienes por delante con tus niños y tu compañera Paula. Un beso”, manifestó la catalana.

José Yélamo, de 39 años, y Paula del Fraile, de 38, se enamoraron en una redacción de televisión. Tras el flechazo, se dieron el 'sí, quiero' en una romántica boda celebrada en el Pazo da Merced, Galicia, en junio de 2017. El encargado de oficiar la ceremonia fue el presentador Roberto Leal, gran amigo del novio, y el enlace estuvo repleto de momentos inolvidables, como cuando Yélamo sorprendió a su chica cantando La quiero a morir.