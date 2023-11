Victoria y David Beckham: las razones que les han llevado de nuevo al primer plano este 2023

David y Victoria Beckham son una de las parejas más poderosas y envidiadas del planeta. Su estatus social, su éxito en los negocios y su matrimonio perfecto les han convertido en una sensación internacional desde que comenzaron a salir allá por 1997. Apodados como Posh (La Pija) y Becks por los medios británicos, la exSpice Girl reconvertida en diseñadora y el futbolista son una de las parejas más fotografiadas del mundo, y sin ofender al príncipe Guillermo y Kate Middleton, uno de los matrimonios más aclamados de toda Inglaterra.

- David y Victoria Beckham: las imágenes nunca vistas de su luna de miel

- Victoria Beckham recuerda cuando estuvo en el hospital y David Beckham se fue a una sesión de fotos con Jennifer López

Mucho antes de que existiera eso de convertirse en viral, los Beckham ya lo eran, aunque por aquel entonces a aquel protagonismo y repercusión se la conocía como la Beckhammania, un fenómeno que trascendía a la moda, a la música, al deporte… y cuyo alcance parecía no tener fin.

Y la verdad es que no lo ha tenido porque, aunque irremediablemente tiremos del pretérito imperfecto para hablar de este prodigio social que tuvo su punto de arranque en el pasado, lo cierto es que los Beckham no han caído en el olvido y hasta podríamos llegar a decir que han pasado de fenómeno a la categoría de ícono logrando que su interés público no haya hecho más que aumentar, especialmente a lo largo de este 2023.

- Así es la casita que Harper Beckham, de 12 años, tiene dentro de la mansión de sus padres en la campiña inglesa

- El cambio físico de Victoria y David Beckham a lo largo de estos años

Al despegue del equipo de David, el Inter de Miami con fichajes estrella como Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, que han convertido al club en el más competitivo de la Major League Soccer (MLS) se sumaba este pasado mes de octubre el estreno del documental de la pareja en Netflix que no dejado indiferente a nadie y que volvía a colocar al matrimonio en la cresta de la ola.

Esta miniserie no solo nos muestra el inicio del fenómeno que ha llegado hasta nuestros días, sino que también saca a la luz algunos de los momentos más emotivos y desconocidos de los 24 años de relación de la pareja, a la vez que muestran algunos de los rincones de su residencia de Londres y de su casa de la campiña inglesa situada en la campiña inglesa.

Convertidos en un binomio casi perfecto y en padres de cuatro hijos, David y Victoria han logrado con este documental mostrar su lado más humano a la vez que han intentado tirar por tierra que no por ser quienes son carecen de límites y problemas mostrando así, por ejemplo, como los rumores de infidelidad de David Beckham con Rebecca Loos estuvieron a punto de tirar por tierra su matrimonio. "Fue el periodo más duro de nuestra relación porque parecía que el mundo estaba en nuestra contra y, esa es la cuestión, que estábamos el uno contra el otro” señalaba Victoria.

Pero este no ha sido el único contratiempo al que han tenido que hacer frente como matrimonio ya que cuando nació su hijo Brooklyn recibieron amenazas de secuestro viviendo así un auténtico infierno que afortunadamente se quedó en solo un susto. Una pesadilla que sumada a los continuos cambios de ciudad de la pareja debido a los fichajes de David no se lo pusieron nada fácil.

- Los rincones más desconocidos en la casa de los Beckham: de su panal de abejas al huerto orgánico

- David Beckham enseña los secretos de su armario: camisas y ropa interior organizados por colores

Pero quizás han sido estos desafíos los que les han hecho más fuertes y los que los han llevado a ser tan idolatrados en todo el mundo, pues esta serie de adversidades lejos de alejarlos de “pueblo llano” los hicieron más humanos, aportando una dimensión a su imagen que ha fascinado aún más al público. "Nos conocemos mejor que nadie. La gente ha hablado: '¿Seguimos juntos porque somos una marca?' Por supuesto que no. Seguimos juntos porque nos amamos, porque tenemos cuatro hijos maravillosos", dijo David durante una entrevista radiofónica en la BBC . "¿Pasas por momentos difíciles? Por supuesto. Eso es parte de las relaciones. Es parte del matrimonio. Es parte de tener hijos. Es parte de tener responsabilidades".