Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams y John Malkovic encabezan un reparto de lujo Todo sobre 'New Look', la nueva serie de época que aborda la rivalidad entre Christian Dior y Coco Chanel Este biopic sobre el mundo de la moda sigue la vida real de ambos diseñadores durante y después de la Segunda Guerra Mundial

Si eres amante de la moda... ¡ya tienes plan para San Valentín! Sabemos que aún es un poco pronto pero también que no te podrás resistir y querrás sumergirte en el mundo del diseño y la creatividad de la mano de New Look. Se trata de una serie, basada en hechos reales, cuya trama se centra en la competencia y colaboración entre Christian Dior y Coco Chanel mientras reinventan la moda moderna en el París de la Segunda Guerra Mundial, ocupado por los nazis.

Esta producción de Apple TV+ se centra en el momento crucial del siglo XX en el que la ciudad francesa devolvió la vida al mundo a través de su ícono de la moda: Christian Dior. A medida que el diseñador asciende con su innovadora e icónica huella, el reinado de Chanel como la diseñadora de moda más famosa del planeta se pone en peligro.

Este biopic promete transportar a los espectadores a la atmósfera única de la ciudad de la luz de la época y explorar en las vidas de los contemporáneos y rivales de Dior como Pierre Balmain o Cristóbal Balenciaga, pero, abordará especialmente su relación con Chanel, cuyas siluetas holgadas eran totalmente opuestas a las cinturas marcadas del diseñador y a sus dramáticas y estructuradas prendas.

Pero estos dos genios de la moda no solo eran rivales en lo profesional, sino que su competencia iba mucho más allá. Coco Chanel cerró las puertas de su negocio nada más comenzar la guerra y se convirtió en agente del servicio de inteligencia nazi mientras que la hermana del diseñador, Catherine, fue detenida, torturada y confinada en el campo de concentración de Ravensbrück, al norte de Alemania, por su colaboración con la Resistencia francesa.

Este thriller de acción real, grabado íntegramente en París, cuyo estreno estaba previsto para el 14 de febrero de 2021, llegará a la plataforma de streaming el próximo Día de los Enamorados con tres episodios iniciales, seguidos de uno nuevo cada miércoles hasta el 3 de abril, momento en el que finalizará con el décimo capítulo. New Look será un viaje mágico por el mundo de la moda ofreciendo al espectador una visión impresionante y nunca vista del taller, los diseños y las prendas creadas por el genio francés a través de la colaboración con la Casa Dior.

La serie cuenta con un elenco repleto de estrellas que incluye a Ben Mendelsohn (Invasión Secreta) en el papel de Christian Dior; la oscarizada Juliette Binoche, quien se pone en la piel de Coco Chanel; Maisie Williams, protagonista de Juego de Tronos, es Catherine Dior; John Malkovich da vida a Lucien Lelong, Emily Mortimer interpreta a Elsa Lombardi y como Spatz tenemos al actor y músico danés Claes Bang.

La historia del diseñador como nunca se ha contado antes

Trascurre el año 1942 con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, Dior acaba de abandonar el ejército francés y se une a la casa de modas Lucien Lelong en un París ocupado por los nazis. Cuatro años después, en 1946, el diseñador crea su marca homónima.

El 12 de febrero de 1947 en el número 30 de la Avenue Montaigne de la ciudad de la luz nace una leyenda: Christian Dior presenta su primer desfile de alta costura, compuesto por 90 piezas. Una propuesta revolucionaria con la que devolvía al armario de la mujer el gusto por el glamour, el lujo y la feminidad, resaltando su figura con faldas amplias, cuerpos ceñidos y cinturas de avispa, tras los años de escasez y penurias de la contienda.

Fue la periodista Carmel Snow, directora de la revista Harper's Bazaar, quien bautizó esa colección como 'new look' en referencia a la silueta vanguardista que proponía, rompiendo con los cánones establecidos en la moda hasta ese momento.

Todd A. Kessler, productor ejecutivo, guionista y director de la serie, ha asegurado que se trata de una historia que no se ha contado nunca sobre el lado más personal de Dior, quien en un periodo histórico convulso transmitió a la gente la idea de que era bueno volver a soñar, levantar el ánimo y recuperar las ganas de vivir, algo que el diseñador logró a través de la creación, que él utilizó como método de supervivencia.