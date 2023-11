Las hijas artistas de Minerva Piquero y Raquel Rodríguez acaparan los flashes en una gala solidaria

Anoche se celebró la gala Infancia Sin Fronteras, un evento solidario al que acudieron numerosos rostros conocidos, entre ellos Norma Duval, Elsa Anka, Agatha Ruiz de la Prada y Mireia Canalda, que quisieron celebran el 25º aniversario de esta ONG con una cena y una subasta solidaria a favor de los niños y la mujer en La Masía de Jose Luis en Madrid. De todos los asistentes llamó la atención la presencia de dos de las protagonistas más jóvenes del evento.

Raquel Rodríguez acudió a la velada acompañada de su hija Anne, a quien todo el mundo recordará por su paso en Idol Kids. La hija de la exMIss España y Gorka Arrinda conquistó a la audiencia de este concurso de talentos, llegó a la final y dejó sin palabras a Isabel Pantoja. Desde niña a la hija de la modelo y su exmarido, el representante de deportistas, le encanta actuar y además canta, baila y toca el piano. A su vez, es una atractiva joven que ha heredado la belleza y las cualidades físicas de sus padres. Con 16 años ya es más alta que su madre, que fue reina del país tras coronarse en 1994 como Miss España, y posee unas medidas de impacto, propias de una modelo, tal y como demostró al posar para las cámaras.

Minerva Piquero acudió a esta cena solidaria acompañada de su hija, Gabriela, con quien tiene una relación fantástica. "Oigo a mucha gente quejarse de sus hijos y demás, a mí me tocó la lotería de verdad. Tengo a esta señorita y tengo un chico más joven y no he podido tener mejores hijos, no los cambiaría por nada", confesó la feliz mamá a la agencia Europa Press. Gabriela se mostró feliz de acudir a este evento con su madre, a la que no dejó de hacer fotos. "Me encanta acompañarla", dice la joven que solo tuvo palabras bonitas hacia su progenitora, con la que se lleva muy bien. "Mi madre es mi mejor amiga, es un terremoto, una fuerza incansable del bien", destaca. La joven ha querido seguir los pasos de la que fuera presentadora frente a las cámaras, aunque no como periodista, sino como intérprete. "Gabriela es actriz y está con muchos proyectos maravillosos", revela la presentadora del programa Disfruta Madrid de Telemadrid.

A sus 23 años, la hija de la inolvidable 'chica del tiempo' ya ha hecho sus 'pinitos' como modelo de publicidad, editorial y fashion films, además de realizar cortometrajes, teatro y fichar por Netflix donde participó en la serie Los herederos de la tierra, protagonizada por Yon González y Elena Rivera. Minerva Piquero y su marido, el economista Mario Andrada, tienen dos hijos, además de Gabriela, tienen otro hijo llamado Lucas, de catorce años.