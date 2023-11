La última celebración que ha reunido a la familia de Victoria Beckham: estos son sus padres, hermanos y sobrinos

Antes de que el mes más mágico del año dé el pistoletazo de salida y, con él, las fiestas navideñas, la familia Adams casi al completo se ha reunido para celebrar el cumpleaños de la hermana menor de Victoria Beckham, Louise Adams. "Noche divertida celebrando tu aniversario. ¡Te queremos mucho!", ha expresado la diseñadora, que ha compartido varias instantáneas de la agradable reunión a la que han asistido sus padres, Anthony William Adams, a quien todo el mundo llama Tony, y Jacqueline Doreen Cannon, más conocida en su entorno como Jackie, su otro hermano, Christian, y tres de los cuatro hijos de la protagonista de la velada: Quincy, Libby y Tallulah. Con la marcada ausencia de Finlay James, el único hijo varón de esta, y en actitud cariñosa y jovial han disfrutado de un inolvidable encuentro al que tampoco ha faltado David Beckham. A continuación, te contamos, uno por uno, quiénes son los miembros de la familia de la ex Spice Girl, con quienes tiene un vínculo inquebrantable.

Jackie y Anthony Adams, padres y grandes referentes para Victoria

No es ningún secreto que la unión que Victoria tiene con su familia es férrea, pues es frecuente verla arropada por ellos en algunos de sus compromisos más señalados, como las presentaciones de las colecciones de su firma y sus desfiles. Pese a que todos, en especial sus hermanos Louise y Christian, llevan una vida discreta y alejada del foco mediático, la empresaria, que es la mayor de los tres, presume de su sintonía y conexión siempre que tiene ocasión, como ha ocurrido ahora. Si hay una pareja a la que Victoria admira, esa es la que forman sus padres, que han construido un matrimonio a prueba de fuego tras más de 53 años de relación sentimental. Para ella ambos, que se casaron en 1970 y criaron a su numeroso clan en Goffs Oak, Hertfordshire, son ejemplo de fortaleza, trabajo, y perseverancia, un espejo en el que mirarse y un verdadero referente, razón por la que hace todo lo posible por pasar tiempo a su lado. También fueron su sostén cuando quiso apostarlo todo por convertirse en una estrella de la música y su mayor apoyo cuando lo dejó para volcarse en su carrera creativa.

"Mis padres me criaron diciéndome que podía lograr absolutamente cualquier cosa. Cada vez que decía que no podía hacerlo, mi papá simplemente no lo escuchaba. Él decía: '¿Qué quieres decir con que no puedes hacerlo? ¿Por qué?", contó Victoria en el documental de Netflix Beckham. Si bien está muy unida a su madre, que fue ama de casa, a quien es habitual ver luciendo alguno de sus diseños, tiene especial feeling con su padre, ingeniero electrónico de formación y profesión, que además implementa sus habilidades financieras gestionando parte del patrimonio de su primogénita. Como evidencian las instantáneas, David también se lleva a las mil maravillas con sus suegros, a los que ha declarado públicamente su adoración más de una vez, de igual forma que con sus cuñados y sobrinos, de perfil más anónimo.

Christian y Louise Adams, sus discretos hermanos

De los tres hijos de Jackie y Anthony Adams, Christian es el único varón y el más hermético. De él se sabe que nació cinco años después que Victoria, en 1979, una pequeña diferencia de edad que permitió a la diseñadora ejercer como orgullosa hermana mayor cuando nació. En la actualidad se profesan profundo amor, de igual forma que hacen con Louise, la cumpleañera y mamá de cuatro hijos, faceta que comparte con su hermana, de quien es fan número uno. Pese a su perfil bajo, sobre ella han trascendido más datos, como que vive por y para su familia tras vender la boutique de ropa de la que era propietaria, Hidden Closet, una tienda ubicada en el condado inglés de Hertfordshire en la que vendía ropa asequible, muy alejada de las exclusivas piezas de Victoria. Separada en dos ocasiones, la primera en 2007 cuando se divorció del jefe de la compañía de telefonía móvil Hayden Isted, y la segunda siete años más tarde, cuando puso el punto final a su matrimonio con el gerente de comunicaciones Darren Flood, Louise Adams es experta en reinventarse y superarse a sí misma y tiene como prioridad a Quincy, Libby, Tallulah y Finlay James.

Los cuatro primos de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Beckham

En cuanto a los hijos de Louise, muy cercanos a Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Beckham, tienen perfiles sociales abiertos y acostumbran a mostrar sus rutinas públicamente. De los cuatro, Libby, de 25 años, y Tallulah, de 21, son las que más sobresalen si hablamos de número de seguidores. Las bellísimas jóvenes, siguiendo la estela de su querida tía, han hecho sus propio camino en el mundo de la moda y el lifestyle con una abultada comunidad de fans en sus cuentas, en las que publican sus inspiradores looks, tips de belleza, aficiones y escapadas, muchas de ellas, mano a mano. A ellas se suma Finlay James, de 21, ausente en este encuentro, y la benjamina, Quincy, que despunta como jinete junior a sus 13 años.

