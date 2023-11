Mia Threapleton, hija de Kate Winslet, se embarca en una serie romántica al estilo de 'Los Bridgerton'

Las series de época están más de moda que nunca. Son muchos los fans que esperan ansiosos el estreno de la tercera temporada de Los Bridgerton, que está previsto para 2024. Pero, mientras llega ese momento, la espera se les está haciendo más llevadera con The Buccaneers: Aristócratas por amor, una ficción que acaba de aterrizar en Apple TV+. La producción está repleta de rostros conocidos, pero hay uno que está llamando especialmente la atención: Mia Threapleton que, aunque con su apellido de primeras pueda despistar, con su cara y su talento no puede negar que es hija de Kate Winslet.

La exitosa trayectoria de Kate Winslet a través de sus lookazos

La joven actriz, de 23 años, es la única hija de la protagonista de Titanic y del director Jim Threapleton. En esta serie de época da vida a Honoria Marable, su personaje es la hermana de Richard (Josh Dylan) y desarrolla una relación romántica con Mabel Elmsworth (Josie Totah), hermana de su cuñada Nan (Kristine Frøseth). Pero este no es el debut de Mia en el mundo de la interpretación ya que ha formado parte de proyectos como Sombras, Firebrands, Las amistades peligrosas, Un pequeño caos y I am... en estas dos últimas pudimos verla compartir pantalla con su madre.

Un equipo creativo exclusivamente femenino se encarga de The Buccaneers: Aristócratas por amor, una serie basada en la novela inconclusa de la autora Edith Wharton. Se trata de una historia sobre un grupo de jóvenes estadounidenses desenfadadas y fiesteras, entre las que se encuentra el personaje de Mia, que irrumpe en la encorsetada escena londinense de la década de 1870 provocando un choque cultural angloamericano: la tierra de la rigidez y la disciplina es invadida por una refrescante indiferencia hacia las tradiciones centenarias.

Las chicas son enviadas a Londres para asegurarse maridos y títulos, pero los corazones de las bucaneras tienen aspiraciones mucho más grandes y decir 'sí, quiero' será solo el principio. El talento de Mia, con esta y otras interpretaciones, no ha dejado a nadie indiferente, ni siquiera a su propia madre, que se muestra impresionada con las dotes de su hija, sobre quien reconoce que tiene un don que ella nunca ha tenido.

"En lo que se refiere a la actuación, ella no me necesitaba en absoluto. Incluso había momentos en los que me miraba y decía: '¡Cállate mamá, déjame hacerlo!' Fue realmente increíble trabajar junto a ella y quedar impresionada por su coraje... es muy muy poderosa", explicaba Kate Winslet en una entrevista en el programa británico Lorraine haciendo referencia a cómo fue compartir pantalla junto a su hija en I am Ruth.

La protagonista de The Hollidays también dejaba patente su admiración por la joven y lo que supuso para ella trabajar a su lado en su paso por El domingo con Laura Kuenssberg. "Fue extraordinario. Simplemente significó que nos tomamos de la mano mucho más. Estaba tan impresionada por ella", asegurando que incluso en momentos en los que no sabía qué decir o qué hacer "Mia no necesitaba mi ayuda en absoluto".

Pese a que no precisaba que nadie la guiara, Mia sí agradecía los pequeños consejos que Kate Winslet le daba. "A veces le podía enseñar un truco técnico que había aprendido en el camino. Pequeñas cosas que nadie te enseña, y ella apreciaba esas cosas". La protagonista de The Reader volvía a hacer hincapié en que a su hija no le hacía falta nadie en lo que respecta a la actuación y aseguraba que "fue brillante y teníamos la ventaja adicional de saber cómo presionarnos mutuamente, lo cual puedo decirles que podemos hacer bastante bien y, definitivamente, usamos ese recurso considerablemente cuando estábamos filmando".

Y por si alguien pudiera pensar que podría tratarse de pasión de madre, nada más lejos de la realidad ya que, todo el que trabaja con ella, queda sorprendido con el talento de la joven. Este es el caso de la diseñadora de vestuario de The Buccaneers, Kate Carin, quien curiosamente también vistió a Kate Winslet en 1998, cuando tenía aproximadamente la misma edad que Mia. Fue en la película Hideous Kinkyen, en cuyo rodaje conoció a Jim Threapleton, padre de la joven actriz, con quien estuvo casada de 1998 a 2001.

Dos décadas y media después, la diseñadora, ganadora del premio Emmy, está encantada de haber trabajado también con Mia creando un suntuoso vestuario de época para la protagonista de Shadows sobre la que dice, en declaraciones exclusivas con HELLO!, que "definitivamente es alguien a quien hay que seguir de cerca".

Totalmente fascinada por las dotes interpretativas de la actriz de Las amistades peligrosas, Kate Corin también ha señalado que "creo que es una bendición y una maldición ser hija de alguien tan conocido como Kate, pero Mia es mágica. Siento como si tuviera todo el mundo por delante". La estilista tiene claro que la protagonista de Revolutionary Road "es una gran madre" y que nadie como ella para saber lo que la joven está pasando ya que vivió lo mismo a su edad, por ese motivo considera que será para Mia "una gran fuente de apoyo".

Además, Corin considera que madre e hija tienen cosas en común y, aunque no sabe bien cúal es el origen, sí tiene claro el resultado. "No sé si es naturaleza o educación, pero esa chica es profesional hasta la médula y Kate es profesional hasta la médula. A Kate le gusta mucho divertirse, pero sabe cuándo hay que tomárselo en serio, y Mia era igual: muy divertida", ha aseverado.